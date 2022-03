Bilan 2021 des aéroports de Lyon : “On se rapproche des chiffres de 2019”

Le président du Directoire d’Aéroports de Lyon, Tanguy Bertolus, a dressé ce mercredi le bilan annuel des aéroports de Lyon-Saint-Exupéry et de Bron. Un compte-rendu qui se veut positif après deux ans de difficultés pour le trafic aérien : 4,5 millions de passagers ont emprunté ces aéroports en 2021. Même si cela reste tout de même 60% de moins qu’avant la pandémie, en 2019, c’est 6% de plus qu’en 2020. “On s’attend à se rapprocher des chiffres de 2019, et accueillir cette année entre 7 et 9 millions de voyageurs,” a déclaré Tanguy Bertolus.

En ce qui concerne le transport du fret, la reprise dynamique a continué, notamment grâce au fret pharmaceutique qui représente une forte activité à Lyon, mais aussi grâce à l’arrivée de Qatar Airways à l’aéroport Saint-Exupéry et de son vol cargo dédié. Le président du Directoire d’Aéroports de Lyon souligne que cette augmentation du trafic de fret de 7% par rapport à 2020 est “un indicateur clef d’une vie économique importante.”

Le monde a ouvert ses frontières petit à petit, menant l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry à proposer plus de 100 destinations pour l’année 2022. “En comparaison, on en proposait 80 en 2021, et seulement 40 en 2020” a précisé Tanguy Bertolus. “Pour cette année, les liaisons long-courriers telles que Montréal, Dubaï, et les connexions aux hubs mondiaux de Londres, Dublin, Munich ou Vienne sont de nouveau ouvertes,” poursuit-il. Neuf nouvelles destinations directes par rapport à 2019 sont accessibles depuis Lyon-Saint-Exupéry : Larcana sur l’île de Chypre, Dakar au Sénégal, Santorin et Kos en Grèce, La Réunion, Kayseri en Turquie, Bari en Italie, Cracovie en Pologne et enfin Belgrade en Serbie.

Tanguy Bertolus a profité de ce bilan pour présenter les ambitions en matière d’expérience client et de transition écologique au cœur d’un projet phare : la rénovation du terminal 2, communément appelé “T2”. Et ce, grâce à un investissement de 30 millions d’euros. “C’est peut-être plus complexe de rénover un terminal que d’en construire un nouveau, mais c’est vraiment moins coûteux,” défend-il. “Cette rénovation a trois objectifs : avoir une meilleure performance énergétique, une meilleure expérience client, et une meilleure expérience commerciale.” Le T2 serait standardisé à l’image du Terminal 1. Il serait pareillement certifié HQE (Haute Qualité Environnementale), se dotera d’équipements plus performants, qui améliorerait la fluidité des contrôles de bagages, et accueillerait de nouvelles boutiques.

Conscient de l’impact pour les voyageurs et les compagnies, l’aéroport devrait transférer tous les vols opérés depuis le T2 vers le T1 en vue d’une fermeture effective. Les infrastructures seront adaptées pour recevoir ces nouvelles liaisons.

Quant à l’impact carbone des activités au sol de cet aéroport, réduire la carbonation résiduelle se résume à beaucoup de projets d’ici 2026, notamment en matière d’énergie, les luminaires de l’aéroport seront remplacés par des LEDs, de nouvelles navettes au biogaz seront déployées, l’électricité verte sera privilégiée grâce à un fonctionnement à 50% au biogaz cette année et à 100% en 2025.

Un nouveau parking, le P3, verra le jour pour faciliter l’accès au terminal 1 : plus de 2000 places seront disponibles. Le développement de bornes de recharges électriques y est également entrepris. L’aéroport compte également créer une ferme photovoltaïque de 3ha au-dessus du toit du prochain parking P3.

Les émissions résiduelles de l’aéroport, qui devraient diminuer à 500 tonnes par an d’ici 2026 seront “séquestrées localement avec un projet de reboisement à proximité de l’aéroport, qui permettra aussi de participer à la préservation de la biodiversité sur le territoire,” détaille Tanguy Bertolus

L’aéroport engage aussi sa décarbonation en incitant les compagnies aériennes à se doter d’aéronefs moins émissifs : “C’est par le biais de l’augmentation de la modulation des redevances d'atterrissage pour les plus pollueurs,” explique-t-il.

Dernière mesure environnementale de Lyon-Saint-Exupéry : le développement de l’usage de l’hydrogène. Une station hydrogène sera installée dès 2023 “pour l’approvisionnement des véhicules utilitaires légers et d’une partie des navettes parking, en partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes,” poursuit le président du Directoire d’Aéroports de Lyon. L’aéroport prévoit ensuite l’installation d’une station de distribution d’hydrogène vert gazeux pour la mobilité lourde entre 2024 et 2025, en partenariat avec Airbus et Air Liquide. L’objectif à terme est la démocratisation de la production, du stockage et de la distribution d’hydrogène vert liquide nécessaire à l’utilisation de cette énergie au sol autant qu’à bord des avions.

N.S.