Municipales 2026 : le maire de Bron Jérémie Bréaud conforté dans un sondage commandé par la Ville

A Bron, c'est déjà une inconnue en moins pour Jérémie Bréaud, puisque le maire LR de la commune de l'Est lyonnais sait désormais que ses administrés trouvent qu'il fait du bon boulot.

C'est en tout cas ce qui ressort d'un sondage Ifop commandé par la Ville de Bron et réalisé par téléphone du 10 au 17 février dernier auprès de 502 habitants âgés de 18 ans et plus.

Car selon nos informations, ils sont 81% à se déclarer comme étant satisfaits de leur maire.

A la question "êtes-vous satisfait ou mécontent du travail accompli par votre municipalité sur l'ensemble de votre ville depuis juin 2020 ?", 81% des sondés ont répondu positivement (66% plutôt satisfaits, 15% très satisfaits).

Le taux de satisfaction le plus haut concerne l'action municipale en faveur des parcs, jardins et espaces verts (88%), suivi par les activités et animations culturelles (83%) et les transports en commun (80%).

Concernant la sécurité, le taux de satisfaction descend à 66%, alors que le taux d'attente des habitants sur ce thème est le 2e plus élevé (73%) derrière les soins et les services de santé (75%).

Au sujet des actions réalisées par Jérémie Bréaud et son équipe, c'est l'ouverture d'un pôle médical dans le quartier de Terraillon qui récolte le plus d'éloges (90% de satisfaction), suivie par la création des festivals gratuits Fort en musiques et Mission Possible (87%).

Un maire conforté, une opposition agacée

Les sondés ont aussi été sollicités sur les projets à venir comme la plantation de 10 000 arbres à Bron (94% de satisfaction) ou la création d'une crèche à Terraillon (93%). Les habitants sont moins emballés quant à la rénovation de la place de la Liberté, avec 25% d'opposition.

Enfin, le sondage Ifop donne une première indication pour 2026 puisque 63% des habitants souhaitent que l'action municipale continue telle qu'elle est menée actuellement.

Publiée ce vendredi dans le magazine municipal B(r)onjour, l'étude a fait réagir l'opposition. Le PS de Bron voit dans la commande de ce sondage "sur les deniers de la commune" une "fébrilité politique du maire sortant". La secrétaire de section Margot Dascotte a réclamé la facture pour connaître le coût de l'étude, sans succès pour le moment.