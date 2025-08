Près de Lyon : la surveillance policière paye, trois dealers interpellés, un gilet pare-balles retrouvé

Une surveillance était donc mise en place et portait rapidement ses fruits. Ce vendredi, les agents sur place remarquaient qu'un individu semblait donner des ordres aux jeunes dealers.

En le suivant jusqu'à son domicile où il se rendait en trottinette, ils le voyaient en ressortir avec un sac plastique bleu qu'il donnait ensuite à un homme et une femme qui l'avaient rejoint en voiture.

Les policiers décidaient de contrôler le véhicule, duquel se dégageait une forte odeur de cannabis. Les deux occupants âgés de 20 ans étaient interpellés et le sac bleu contenant de l'herbe était saisi.

Forts de cette preuve, les enquêteurs décidaient d'arrêter leur principal suspect avec l'appui de la BAC. Une interpellation à laquelle ont tenté de s'interposer plusieurs jeunes du quartier, facilement repoussés.

La perquisition à son domicile brondillant a permis la saisie d'une arme de poing, d'un gilet pare-balles, de 2600 euros en espèces et de stupéfiants. Au total, plus d'un kilo de résine de cannabis et près d'1,5 kilo d'herbe ont été retrouvés.

Les trois complices ont été placés en garde à vue.