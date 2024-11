Près de Lyon : le Vinatier inaugure une unité pour les troubles autistiques complexes 

Le Vinatier - Psychiatrie Universitaire Lyon Métropole a inauguré ce mardi 19 novembre la nouvelle clinique du Neuro-développement, dédiée au traitement des troubles autistiques complexes. Cette unité, première en France à être "entièrement conçue pour et avec les personnes autistes", s'inscrit dans le cadre du projet d'établissement CAP 2028, renforçant ainsi le rôle du Vinatier comme référence nationale en psychiatrie et en recherche sur les troubles du neurodéveloppement.

Conçu par CENT7 Architecture et le Studio Cassier, ce bâtiment de 1 107 m² intègre les principes de la neuroarchitecture. "Les espaces ont été pensés pour minimiser les stimuli sensoriels perturbateurs", favorisant un environnement apaisant et adapté aux sensibilités des patients. Les 10 lits de cette unité permettront des hospitalisations programmées d'environ six semaines pour des adultes présentant des troubles très complexes du neurodéveloppement.

Lancé en mars 2023, ce projet de 6,2 millions d’euros a été coconstruit avec les professionnels de l’unité, des pair-aidants, eux-mêmes concernés par des troubles du neurodéveloppement, des architectes et la direction des travaux de l’établissement. Les premiers patients étaient attendus ce jeudi 21 novembre 2024.