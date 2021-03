Immeuble revendu deux fois moins cher par la Métropole de Lyon : "Il y a un problème de concertation" regrette Pascal Blache 

Un immeuble préempté par la Métropole de Lyon situé au 100 rue Bugeaud dans le 6e arrondissement de Lyon a été revendu deux fois moins cher. Acheté pour 13,6 millions d'euros en octobre dernier, il a été cédé à la fin du mois de février pour (seulement) 6,8 millions à la société HLM Immobilière Rhône-Alpes.

Tout le monde comprendra aisément que les écologistes sont perdants dans l'opération, mais leur objectif est de développer le logement social dans ce quartier. Une décision qui révolte l'opposition, comme Pascal Blache, maire du 6e et conseiller métropolitain, qui pointe une décision prise dans la précipitation : "On pourrait se dire pourquoi pas, même si ça a un coût pour la collectivité. Sauf qu'ici, à la fin on ne loge personne. Le bâtiment est occupé. Les habitants de cet immeuble ont des droits et titres donc ne souhaitent pas partir nécessairement. Donc ça a coûté 7 millions d'euros à la collectivité et ça n'a pas généré la solution pour le logement social, car on a logé personne".

L'édile du 6e pointe aussi le manque de concertation, ce qui semble être une spécialité des Verts depuis leur arrivée à la Ville et la Métropole : "C'est allé trop vite, on n'a pas étudié suffisamment le sujet. Il faut bien loger les gens, mais ce n'est pas la bonne solution. Ils ont voulu faire une démonstration de ce qu'ils veulent faire sur le mandat. Finalement, on vient dans votre arrondissement, on fait l'opération, personne ne vous en parle. Il y a un vrai problème de concertation", regrette-t-il.

Pour rappel, l'ambition de la Métropole pour le mandat sur ce sujet est élevée. La majorité souhaite atteindre 6000 logements par an d'ici 2026. "Je ne suis pas contre le logement subventionné ou social, mais il faut faire ça correctement. Pour l'instant, on n'a pas de foncier dans le 6e arrondissement. Il va falloir trouver une solution. On n'a pas de terrain pour construire. La seule solution serait de prendre 20 hectares du Parc de la Tête d'Or (rires)", conclut Pascal Blache.