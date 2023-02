Lyon Saint-Exupéry : un drone a perturbé l’espace aérien ce dimanche

Un drone a survolé l’aéroport empêchant les avions de pouvoir atterrir. Ces derniers ont été forcés de passer en circuit d’attente, c’est-à-dire de faire des ronds dans le ciel le temps que la piste soit dégagée.

Pendant une vingtaine de minutes, le trafic a été interrompu le temps de vérifier que l’espace aérien soit libéré. Rapidement, le drone a été chassé et l’aéroport a pu reprendre une activité normale.

Le propriétaire du drone n’a pas encore été retrouvé mais une enquête va être lancée.

Le survol d’un aéroport par un drone est interdit et passible d’un à six mois d’emprisonnement et de 15 000 à 75 000 euros d’amende.