Municipales et métropolitaines 2026 : David Kimelfeld renonce à être candidat

Municipales et métropolitaines 2026 : David Kimelfeld renonce à être candidat
Le flou était entretenu depuis des mois. Et David Kimelfeld a décidé d'être clair.

L'ancien président de la Métropole de Lyon renonce finalement à être candidat en 2026. Que ce soit aux élections municipales ou métropolitaines, il ne figurera même pas sur les listes d'un autre candidat.

Dans une interview accordée à Tribune de Lyon, David Kimelfeld explique que ce désistement vient d'abord du ralliement des autres forces de gauche - PS et Place publique en tête - à Grégory Doucet et aux écologistes sortants en général. Alors que leurs discussions entamées aboutissaient au constat que le mandat était raté sur certains aspects.

"Dans ce cadre-là, je préfère ne pas participer aux prochaines élections, en tout cas ne pas être candidat ni même figurer sur une liste, même si je ne resterai pas silencieux. J’essayerai seulement, à ma place et en toute humilité, d’aider à ce que cette Métropole qui me tient à cœur, et que j’ai présidée, ne soit pas gagnée par la droite", réagit David Kimelfeld, qui compte donc distribuer des mauvais points à Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli. Et par défaut appeler à la victoire de Bruno Bernard.

"À la Métropole, on va avoir un bloc de droite, qui sera sous-traité par Jean-Michel Aulas aux Républicains, et un autre de gauche, conduit par les écologistes, a priori sans les Insoumis. Si le décor reste planté ainsi, je soutiendrai les listes de Bruno Bernard. En espérant, bien sûr, que ces listes-là n’auront pas besoin de LFI au second tour. Car là-dessus, je reste sur ma position, c’est non", poursuit l'ancien dauphin de Gérard Collomb.

Par contre, à la Ville de Lyon, plutôt que Grégory Doucet, David Kimelfeld se donne le temps de choisir entre son ancien compagnon de route Georges Képénékian ou Nathalie Perrin-Gilbert, tout en les appelant à s'unir dès aujourd'hui.

"Je reste un homme de gauche", conclut-il, jurant ne pas avoir besoin d'un poste en 2026. : "J’ai toujours pensé que je pouvais mettre mes compétences, mes réseaux, mon dynamisme, mes envies au service de sujets autour des questions de solidarité, des questions sociales. C’est une autre forme d’engagement politique. Ça ne veut pas dire non plus se désintéresser de la chose publique. Il y a eu une vie avant, il y a une vie après. J’ai connu la vie d’avant, je connaîtrai la vie d’après".

David Kimelfeld

métropolitaines 2026

bar du pmu le 07/10/2025 à 15:30

il attend d'être nommé 1er ministre

merci le 07/10/2025 à 14:44

un bon point pour BB

mdr 69 le 07/10/2025 à 13:56

Depuis des années, la gauche a appris aux français à voter "contre" à tous les niveaux d'élections.
A leur tour de subir cette façon de penser. La gauche , écologiste ou pas, car complice; ne pourra pas repasser à Lyon. Victime de ses excès de dogmatisme et de son manque de concertation populaire.

Bonjour tout le monde, une question ? le 07/10/2025 à 13:52

Quelqu’un peut me donner la définition de société civile?

Aulas est le candidat de la société civile. Ça veut dire quoi ?

leegeer le 07/10/2025 à 13:50

Une seule question se pose .?Qu'à t-il négocier en contre partie de ce pseudo retrait ?? a suivre?

LFI 69 le 07/10/2025 à 13:44
Tout sauf la meute LFI a écrit le 07/10/2025 à 12h50

On se fout bien de LFI… qui par contre aura bien besoin de toutes les voix de gauche pour être élu …et là on va bien rigoler 😂

Rira bien qui rira le dernier 😂🎉😀

pie69 le 07/10/2025 à 13:38
Lyon2026revient a écrit le 07/10/2025 à 12h40

Bravo M Kimefeld de refuser toute compromission avec cette gauche fasciste.
En ce 7 octobre, toutes mes pensées a nos compatriotes juifs, que reviennent tous les otages, morts ou vivants🎗️, et que ce soit éradiqué ces terroristes du Hamas là bas et leurs complices ici. Une pensée particulièrement douloureuse pour les enfants Bibas font l un a 8 mois a été le plus jeune otage du monde, tous deux egorges dans les tunnels de GAZA.
Ni oubli, ni pardon

Tout à fait d’accord !
LFI complice de ces enlèvements !!!

Retourne dans ton placard le 07/10/2025 à 13:37

Ce loser n'a aucun poids, vivement que la droite balaye ces traîtres de gauche.

État d'âme le 07/10/2025 à 13:20

Qu'on soit pour ou contre, nous pouvons le remercier d'avoir servi la collectivité, et lui souhaiter une bonne continuation dans sa vie à venir.

eurpbo le 07/10/2025 à 13:07

bonne idée

Tout sauf la meute LFI le 07/10/2025 à 12:50
LFI 69 a écrit le 07/10/2025 à 11h58

Il n'avait aucune chance vu ses déclarations sur LFI.

On se fout bien de LFI… qui par contre aura bien besoin de toutes les voix de gauche pour être élu …et là on va bien rigoler 😂

Lyon2026revient le 07/10/2025 à 12:40

Bravo M Kimefeld de refuser toute compromission avec cette gauche fasciste.
En ce 7 octobre, toutes mes pensées a nos compatriotes juifs, que reviennent tous les otages, morts ou vivants🎗️, et que ce soit éradiqué ces terroristes du Hamas là bas et leurs complices ici. Une pensée particulièrement douloureuse pour les enfants Bibas font l un a 8 mois a été le plus jeune otage du monde, tous deux egorges dans les tunnels de GAZA.
Ni oubli, ni pardon

Ex Précisions le 07/10/2025 à 12:31

C'est fini la politique pour lui, tant mieux.
Il veut rester quand même conseiller pour les amuse-gueules des célébrations...

Olala le 07/10/2025 à 12:30

ni chaud ni froid

roco le 07/10/2025 à 12:22

un traître solitaire qui se rend compte qu il n a plus aucune influence : pitoyable !

Alliance de second tour le 07/10/2025 à 12:20

NPG se moque bien de Kepenikian. Tout ce qui l'intéresse, c'est une alliance de second tour avec les écolos.

Elle l'a suffisamment répété. Et vous observerez qu'elle ne tape que sur Aulas, jamais sur Doucet.

Marre ... le 07/10/2025 à 12:17

Marre de toutes leurs magouilles politiques !
Occupez-vous des problèmes des Lyonnais.
Que proposez-vous pour réparer le mandat catastrophique des écolos ?

Kepenikian et NPG pourraient s'en inspirer le 07/10/2025 à 12:13

Une sage décision, qui lui permettra d'éviter l'humiliation d'un score à un chiffre au premier tour.

Onsai le 07/10/2025 à 12:05

On sait pourquoi tu ne veux pas de LFI!! C’est pas la métropole qui te tiens à cœur…on sait tkt !!

LFI 69 le 07/10/2025 à 11:58

Il n'avait aucune chance vu ses déclarations sur LFI.

MARCOPAULO le 07/10/2025 à 11:42
Bonjour bonjour a écrit le 07/10/2025 à 11h17

Pas d'argent à gaspiller pas de temps perdu très bon raisonnement pour ce futur ex-candidat !

Il a juste compris que personne ne voulait de lui. Bonne analyse Dk

Cartésien le 07/10/2025 à 11:36

Le PS restera le PS c'est dans ses gènes ....

Place Publique et donc Glucksman c'est la gauche "caviar" des années 80/90 rien de plus. Ils veulent truster les postes et donc n'auront aucun remords pour se mettre avec des idéologues EELV LFIsés (EELV dans les faits et les déclarations sont des LFI).

Glucksman = Macron. Ce sont 2 vrais jumeaux sur tout. Ils viennent de la sphère des socio-libéraux très très européistes.

Ne pas se faire avoir par cette mascarade de "Place Publique" on vous remet sous un autre nom "Les Marcheurs" de 2017 !!! et cela va s'amplifier de plus en plus car on sait maintenant qu'une part très très importante des médias roulent pour eux (tout le service public de l'audiovisuel, puis vous verrez se regrouper les médias de gauche Libé, Le Monde, l'Express.. et les médias anciens macronistes comme le groupe BFM etc etc).

On repart pour le même cirque qu'en 2017 avec un prochain matraquage massif des esprits.

"ancien dauphin de Gérard COLLOMB" ?? le 07/10/2025 à 11:31

DK n'était pas le dauphin de l'ancien maire. Il a maintenu ses listes pour faire gagner les écolos et LFI.
Il vaut mieux regarder du côté de Yann CUCHERAT ou de Fouziya BOUDERDA si vous cherchez absolument un héritier à l'irremplaçable GG.

Venividivinci le 07/10/2025 à 11:25

Même pas un accord ...une loge au stade !?

Bonjour bonjour le 07/10/2025 à 11:17

Pas d'argent à gaspiller pas de temps perdu très bon raisonnement pour ce futur ex-candidat !

