Municipales et métropolitaines 2026 : David Kimelfeld renonce à être candidat

L'ancien président de la Métropole de Lyon renonce finalement à être candidat en 2026. Que ce soit aux élections municipales ou métropolitaines, il ne figurera même pas sur les listes d'un autre candidat.

Dans une interview accordée à Tribune de Lyon, David Kimelfeld explique que ce désistement vient d'abord du ralliement des autres forces de gauche - PS et Place publique en tête - à Grégory Doucet et aux écologistes sortants en général. Alors que leurs discussions entamées aboutissaient au constat que le mandat était raté sur certains aspects.

"Dans ce cadre-là, je préfère ne pas participer aux prochaines élections, en tout cas ne pas être candidat ni même figurer sur une liste, même si je ne resterai pas silencieux. J’essayerai seulement, à ma place et en toute humilité, d’aider à ce que cette Métropole qui me tient à cœur, et que j’ai présidée, ne soit pas gagnée par la droite", réagit David Kimelfeld, qui compte donc distribuer des mauvais points à Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli. Et par défaut appeler à la victoire de Bruno Bernard.

"À la Métropole, on va avoir un bloc de droite, qui sera sous-traité par Jean-Michel Aulas aux Républicains, et un autre de gauche, conduit par les écologistes, a priori sans les Insoumis. Si le décor reste planté ainsi, je soutiendrai les listes de Bruno Bernard. En espérant, bien sûr, que ces listes-là n’auront pas besoin de LFI au second tour. Car là-dessus, je reste sur ma position, c’est non", poursuit l'ancien dauphin de Gérard Collomb.

Par contre, à la Ville de Lyon, plutôt que Grégory Doucet, David Kimelfeld se donne le temps de choisir entre son ancien compagnon de route Georges Képénékian ou Nathalie Perrin-Gilbert, tout en les appelant à s'unir dès aujourd'hui.

"Je reste un homme de gauche", conclut-il, jurant ne pas avoir besoin d'un poste en 2026. : "J’ai toujours pensé que je pouvais mettre mes compétences, mes réseaux, mon dynamisme, mes envies au service de sujets autour des questions de solidarité, des questions sociales. C’est une autre forme d’engagement politique. Ça ne veut pas dire non plus se désintéresser de la chose publique. Il y a eu une vie avant, il y a une vie après. J’ai connu la vie d’avant, je connaîtrai la vie d’après".