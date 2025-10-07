Municipales et métropolitaines 2026 : David Kimelfeld renonce à être candidat

L'ancien président de la Métropole de Lyon renonce finalement à être candidat en 2026. Que ce soit aux élections municipales ou métropolitaines, il ne figurera même pas sur les listes d'un autre candidat.
Dans une interview accordée à Tribune de Lyon, David Kimelfeld explique que ce désistement vient d'abord du ralliement des autres forces de gauche - PS et Place publique en tête - à Grégory Doucet et aux écologistes sortants en général. Alors que leurs discussions entamées aboutissaient au constat que le mandat était raté sur certains aspects.
"Dans ce cadre-là, je préfère ne pas participer aux prochaines élections, en tout cas ne pas être candidat ni même figurer sur une liste, même si je ne resterai pas silencieux. J’essayerai seulement, à ma place et en toute humilité, d’aider à ce que cette Métropole qui me tient à cœur, et que j’ai présidée, ne soit pas gagnée par la droite", réagit David Kimelfeld, qui compte donc distribuer des mauvais points à Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli. Et par défaut appeler à la victoire de Bruno Bernard.
"À la Métropole, on va avoir un bloc de droite, qui sera sous-traité par Jean-Michel Aulas aux Républicains, et un autre de gauche, conduit par les écologistes, a priori sans les Insoumis. Si le décor reste planté ainsi, je soutiendrai les listes de Bruno Bernard. En espérant, bien sûr, que ces listes-là n’auront pas besoin de LFI au second tour. Car là-dessus, je reste sur ma position, c’est non", poursuit l'ancien dauphin de Gérard Collomb.
Par contre, à la Ville de Lyon, plutôt que Grégory Doucet, David Kimelfeld se donne le temps de choisir entre son ancien compagnon de route Georges Képénékian ou Nathalie Perrin-Gilbert, tout en les appelant à s'unir dès aujourd'hui.
"Je reste un homme de gauche", conclut-il, jurant ne pas avoir besoin d'un poste en 2026. : "J’ai toujours pensé que je pouvais mettre mes compétences, mes réseaux, mon dynamisme, mes envies au service de sujets autour des questions de solidarité, des questions sociales. C’est une autre forme d’engagement politique. Ça ne veut pas dire non plus se désintéresser de la chose publique. Il y a eu une vie avant, il y a une vie après. J’ai connu la vie d’avant, je connaîtrai la vie d’après".
il attend d'être nommé 1er ministreSignaler Répondre
un bon point pour BBSignaler Répondre
Depuis des années, la gauche a appris aux français à voter "contre" à tous les niveaux d'élections.Signaler Répondre
A leur tour de subir cette façon de penser. La gauche , écologiste ou pas, car complice; ne pourra pas repasser à Lyon. Victime de ses excès de dogmatisme et de son manque de concertation populaire.
Quelqu’un peut me donner la définition de société civile?Signaler Répondre
Aulas est le candidat de la société civile. Ça veut dire quoi ?
Une seule question se pose .?Qu'à t-il négocier en contre partie de ce pseudo retrait ?? a suivre?Signaler Répondre
Rira bien qui rira le dernier 😂🎉😀Signaler Répondre
Tout à fait d’accord !Signaler Répondre
LFI complice de ces enlèvements !!!
Ce loser n'a aucun poids, vivement que la droite balaye ces traîtres de gauche.Signaler Répondre
Qu'on soit pour ou contre, nous pouvons le remercier d'avoir servi la collectivité, et lui souhaiter une bonne continuation dans sa vie à venir.Signaler Répondre
bonne idéeSignaler Répondre
On se fout bien de LFI… qui par contre aura bien besoin de toutes les voix de gauche pour être élu …et là on va bien rigoler 😂Signaler Répondre
Bravo M Kimefeld de refuser toute compromission avec cette gauche fasciste.Signaler Répondre
En ce 7 octobre, toutes mes pensées a nos compatriotes juifs, que reviennent tous les otages, morts ou vivants🎗️, et que ce soit éradiqué ces terroristes du Hamas là bas et leurs complices ici. Une pensée particulièrement douloureuse pour les enfants Bibas font l un a 8 mois a été le plus jeune otage du monde, tous deux egorges dans les tunnels de GAZA.
Ni oubli, ni pardon
C'est fini la politique pour lui, tant mieux.Signaler Répondre
Il veut rester quand même conseiller pour les amuse-gueules des célébrations...
ni chaud ni froidSignaler Répondre
un traître solitaire qui se rend compte qu il n a plus aucune influence : pitoyable !Signaler Répondre
NPG se moque bien de Kepenikian. Tout ce qui l'intéresse, c'est une alliance de second tour avec les écolos.Signaler Répondre
Elle l'a suffisamment répété. Et vous observerez qu'elle ne tape que sur Aulas, jamais sur Doucet.
Marre de toutes leurs magouilles politiques !Signaler Répondre
Occupez-vous des problèmes des Lyonnais.
Que proposez-vous pour réparer le mandat catastrophique des écolos ?
Une sage décision, qui lui permettra d'éviter l'humiliation d'un score à un chiffre au premier tour.Signaler Répondre
On sait pourquoi tu ne veux pas de LFI!! C’est pas la métropole qui te tiens à cœur…on sait tkt !!Signaler Répondre
Il n'avait aucune chance vu ses déclarations sur LFI.Signaler Répondre
Il a juste compris que personne ne voulait de lui. Bonne analyse DkSignaler Répondre
Le PS restera le PS c'est dans ses gènes ....Signaler Répondre
Place Publique et donc Glucksman c'est la gauche "caviar" des années 80/90 rien de plus. Ils veulent truster les postes et donc n'auront aucun remords pour se mettre avec des idéologues EELV LFIsés (EELV dans les faits et les déclarations sont des LFI).
Glucksman = Macron. Ce sont 2 vrais jumeaux sur tout. Ils viennent de la sphère des socio-libéraux très très européistes.
Ne pas se faire avoir par cette mascarade de "Place Publique" on vous remet sous un autre nom "Les Marcheurs" de 2017 !!! et cela va s'amplifier de plus en plus car on sait maintenant qu'une part très très importante des médias roulent pour eux (tout le service public de l'audiovisuel, puis vous verrez se regrouper les médias de gauche Libé, Le Monde, l'Express.. et les médias anciens macronistes comme le groupe BFM etc etc).
On repart pour le même cirque qu'en 2017 avec un prochain matraquage massif des esprits.
DK n'était pas le dauphin de l'ancien maire. Il a maintenu ses listes pour faire gagner les écolos et LFI.Signaler Répondre
Il vaut mieux regarder du côté de Yann CUCHERAT ou de Fouziya BOUDERDA si vous cherchez absolument un héritier à l'irremplaçable GG.
Même pas un accord ...une loge au stade !?Signaler Répondre
Pas d'argent à gaspiller pas de temps perdu très bon raisonnement pour ce futur ex-candidat !Signaler Répondre