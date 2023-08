Lyon : Bernard Chardère, co-créateur de l’Institut Lumière est décédé ce vendredi

L’Institut Lumière a annoncé ce vendredi dans un communiqué le décès de l’un de ses créateurs, Bernard Chardère à l’âge de 92 ans. La présidente Irène Jacob et le directeur Thierry Frémeaux ont rendu hommage ce vendredi à celui qui est l’origine de l’un des plus grands festivals de cinéma à l’heure actuelle qui est décédé dans son sommeil selon l’Institut.

En 1982, la Ville de Lyon, la Région Rhône-Alpes et le ministère de la Culture font appel à lui et à Bertrand Tavernier pour ouvrir l’Institut là où le cinématographe a été inventé, dans la rue du Premier-Film. Il dirigera alors le site jusqu’en 1990 avec son épouse Alice avant de laisser la place à Thierry Frémeaux, qui organise le Festival Lumière depuis 2009 dont l’ouverture de la première édition s’est faite en présence du co-créateur.

Au fil des années, une récompense a même été créée en son honneur, le prix Bernard Chardère qui est adressé à un critique de tempérament. En effet, en plus de son travail pour l’Institut Lumière, il était aussi un journaliste et un critique de cinéma où il fut d’ailleurs à l’origine de la revue Jeune Cinéma dans les années 1950 mais surtout de Positif, un magazine qui fait toujours aujourd’hui partie des plus importants.