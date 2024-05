Tension entre Mediapart et Thierry Frémaux : la réponse du directeur rendue publique

Dans un long mail envoyé dimanche 12 mai à tous les abonnés de l’Institut Lumière, Thierry Frémaux répond point par point aux questions d’Antoine Pecqueur, journaliste à Mediapart. Le directeur de l’institut fait l’objet d’une enquête de la part du média indépendant concernant sa double casquette de directeur à l’Institut Lumière et de délégué général du festival de Cannes.

Entre sarcasme et justification, Thierry Frémaux se désole d’être "l’objet d’acharnement" du média indépendant.

Double postes, santé des employés et fonctionnement interne sont les principaux points sur lesquels insistent Antoine Pecqueur. Concernant ses responsabilités dans les deux festivals, Thierry Fremaux rappelle qu’aucun salarié de l’Institut Lumière n’a été réquisitionné pour le Festival de Cannes et inversement. Il n’y a aucun amalgame possible selon le directeur : "Les salariés de l’Institut Lumière travaillent à Lyon, les bureaux du festival de Cannes sont à Paris".

Malgré tout, le journaliste insiste sur la maladresse de l’homme qui a confondu les deux événements en 2023, lors du discours d’ouverture du Festival Lumière. Question qui "frôle les hauteurs de la pataphysique les plus vertigineuses" pour Thierry Fremaux qui réitère à nouveau ces propos : "Si le sens profond de votre interrogation est : confondez-vous Cannes et Lumière ? Je vous rassure : non".

Mediapart doit très prochainement sortir une enquête sur le Festival de Cannes avec notamment la révélation d’une liste qui risque de ternir cette 77ème édition. Cette dernière comporterait dix noms de personnalités du cinéma français impliquées ou accusées dans des affaires d’agressions sexuelles.