Entre promotion et concert, Woody Allen de passage à Lyon pour son 50e film

Entièrement tourné à Paris et en français, le film, qui ne s'inscrira sans doute pas parmi les chefs d'oeuvre que l'on retiendra du réalisateur américain, a conduit l'octogénaire à s'interroger sur le rôle de la chance dans sa carrière : "La chance a joué un grand rôle dans tout ce que j'ai fait. En tout cas, j'ai rarement manqué de chance", a expliqué Woody Allen.

Pour son 50e long-métrage, le réalisateur, régulièrement dans le viseur des militantes féministes, n'a pas hésité à reproduire le triangle amoureux que l'on a déjà pu apercevoir dans Match Point, tout en dénonçant, paradoxalement, les hommes qui font de leur femme un trophée que l'on exhibe.

Coup de chance raconte l'histoire d'une jeune Parisienne, incarnée par Lou de Laâge, qui va succomber au charme d'un ancien camarade de lycée (joué par Niels Schneider) qu'elle croise par hasard. Fanny va se mettre à tromper son mari, redoutablement interprété par Melvil Poupaud. C'est d'ailleurs lui qui porte toute la première partie du film, avant l'arrivée à l'écran de Valérie Lemercier, parfaite dans son rôle de belle-mère prête à tout pour protéger sa fille.

"Il a la réputation d'être un réalisateur qui ne parle pas beaucoup aux acteurs, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'il a pris du plaisir à faire ce tournage", a confié Melvil Poupaud. Et de poursuivre : "Il nous a laissé la liberté de toucher aux dialogues pour que les mots sonnent mieux dans notre bouche. Il était très ouvert aux suggestions".

Si les acteurs ont tous eu leur mot à dire, y compris sur les costumes, la ville de Paris est, elle, sublimée par la caméra du cinéaste et sa lumière si particulière. "New-York et Paris se ressemblent. Ce sont des villes pleines de culture, de cinéma, de musique. Mais pour moi, Paris est plus belle que New-York. Il y a tellement de lieux magnifiques, faciles à filmer".

"Est-ce que Lyon aurait pu m'inspirer ? Je ne sais pas. Je ne connais pas assez la ville. La première fois que je suis venu, je ne suis resté que quelques heures. Aujourd'hui, j'ai atterri il y a deux heures, j'ai pu visiter un musée. Mais demain, j'aurai du temps libre et j'espère pouvoir me promener dans les rues", a assuré Woody Allen, qui se produira ce lundi soir avec son groupe de jazz au Parc des Oiseaux. "Je ne connais pas ce lieu. On m'a dit que la tournée passait par là. Mais honnêtement, quand on a la lumière dans les yeux, sur scène, on ne voit pas ce qui nous entoure", a précisé le clarinettiste, qui a soigneusement choisi la bande-originale de ce qui sera peut-être son dernier film.

"Cinquante, c'est un bon chiffre pour arrêter. Mais si quelqu'un vient me voir avec un projet financé, ce serait dur de dire non", a concédé l'inépuisable réalisateur. Avant de conclure : "Je n'aime pas trop comment le cinéma évolue. Maintenant, les films sortent 15 jours en salle puis arrivent tout de suite en streaming. Il y a moins d'excitation qu'avant autour de la sortie d'un film".

F.L.