Près de Lyon : Woody Allen en concert au Parc des Oiseaux

Pour le festival « Les Musicales » qui se déroule au Parc des Oiseaux près de Lyon du 28 août au 11 septembre, le célèbre réalisateur américain sera présent pour la journée de clôture. En revanche, Woody Allen ne viendra pas en tant que cinéaste mais en tant que musicien puisqu’il sera accompagné de son groupe New Orleans Jazz Band, créé il y a plus de 35 ans où il est le clarinettiste.

La venue du réalisateur de Annie Hall, Match Point et Manhattan réalise une tournée en Europe en marge de la promotion de son nouveau film « Coup de chance » avec la grande particularité d’avoir été non seulement tourné entièrement en France mais avec un casting et des dialogues en français. On y retrouve donc Valérie Lemercier, Niels Schneider, Grégory Gadebois et Lou de Laâge.

Dans un communiqué de presse, le directeur du Parc des Oiseaux et des Musicales du Parc, Emmanuel Visentin explique déjà rêver de cette grande soirée : "Au-delà du prestige de cette soirée qui marquera l’histoire du Parc des Oiseaux, je veux surtout m’attacher aux symboles qui s’uniront à cette occasion dans une rare symbiose entre culture et nature : l’exubérante Big Apple et l’authentique territoire préservé de la Dombes, le mariage harmonieux des notes de jazz aux doux chants des oiseaux sauvages."

Les billets pour le concert sont mis en vente à partir de ce mercredi à partir de 12h au tarif unique de 65 euros.