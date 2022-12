Parc des Oiseaux : près de 245 000 personnes ont visité le parc en 2022

Ouvert entre le le 1er avril et le 13 novembre, le Parc des Oiseaux se félicite d'avoir réussi a accueillir du public hors saison. Le pic de fréquentation de l'année 2022 en est le parfait exemple puisque 5300 personnes sont venus le 30 octobre dans le parc.

Le Parc des Oiseaux considère cette année 2022 comme étant "satisfaisante", notamment grâce à la réintroduction début novembre de 7 Ibis chauve, nés dans le Parc et qui ont fait leur envol vers l’Andalousie. Cet évènement est une "fierté" pour les équipes du Parc.

C'est maintenant vers 2023 que se tourne la direction du lieu. "Oiseaux et jardins, d'ici et d'ailleurs" sera le thème de la saison prochaine. Le Parc des Oiseaux a d'ailleurs reçu le titre de "site touristique emblématique" de la région Auvergne-Rhônes-Alpes. Egalement, l'accès à la réserve de la Dombes se poursuit. Pas moins de 2000 mètres carrés ont été ouvert au public en 2022, et ce sont maintenant 6 observatoires qui vont être construit pour permettre des visites accompagnées de la réserve.

Deux nouveaux projets sont également en préparation pour 2023. Le premier est un espace de sensibilisation à notre écosystème. Il montrera notamment l'impact du dérèglement climatique et de la pollution sur les oiseaux. Le second est un jardin pédagogique qui aura pour objectif de "susciter la curiosité des visiteurs et de les inviter à observer la biodiversité naturelle du Parc" indique la direction, dans un communiqué.

A noter que les "Musicales du Parc" reviennent pour une 14ème édition. Rock, rap, variété française seront au programme.