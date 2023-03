Dans la région : un sanglier chute dans une piscine, cinq pompiers appelés pour le sauver

Au cœur de ce village de plus de 1300 habitants, un pisciniste est intervenu dans une villa aux alentours de midi. A une cinquantaine de mètres, il a aperçu une ombre semblant flotter dans une piscine voisine. En s’approchant, l’homme a découvert qu’il s’agissait d’un sanglier ayant probablement chuté pendant la nuit. Le propriétaire de la maison a été alerté et malgré toutes les tentatives pour sauver l’animal, aucune n’a fonctionné.

D’après les informations du Progrès, les pompiers de Trévoux ont finalement été appelés et cinq soldats du feu se sont rendus sur place. Pendant une demi-heure, ils ont essayé de sauver le sanglier avec plusieurs méthodes. Une vieille porte a été glissée dans l’eau puis une échelle mais l’animal n’a pas réussi à s’y tenir. Nouvelle tentative cette fois avec des sangles. Les pompiers ont tiré par les oreilles le mammifère paniqué de 130 kilos. La tâche n’était pas des plus faciles car il ne fallait pas blesser le sanglier et éviter que les pompiers ne subissent un coup.

Dès que l’animal a été sorti sain et sauf de la piscine, il a immédiatement pris la fuite avant même que des sangles ne puissent être attachées. Il a pris la direction du bois voisin, une nouvelle rassurante puisqu’une route se trouvait dans l’autre sens. Si les sangliers sont habituels dans ce secteur, c’était en revanche la première fois que des pompiers étaient appelés pour un tel sauvetage.