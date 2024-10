L'Ain est le département préféré des Français

Il y a quelques jours, l'Ain a été désigné département préféré des Français à l'occasion d'une cérémonie organisée par le Journal des Départements et Mon Avis Citoyen.

Durant cet été, un vote a eu lieu pour départager les différents territoires du pays. Et ce sont les internautes aindinois qui se sont le plus mobilisés, avec le slogan "Ici c'est l'Ain". L'Ain a donc reçu le D d'or du public, et le D d'or de l'attractivité médicale.

"Ce D d’Or du Public prouve que les gens qui vivent dans l’Ain s’y sentent bien, comme ceux qui ne sont que de passage. Nous devons faire connaître l’Ain au plus grand nombre, faire découvrir ses richesses et son potentiel", s'est félicité le président du Département Jean Deguerry.

Avis aux Lyonnais, l'Ain vous tend les bras...