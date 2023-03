Près de Lyon : un boulanger tombe nez à nez avec un cambrioleur

Vers 2h40 du matin, la boulangerie Chazelle a eu la visite d’un cambrioleur cagoulé. Après avoir défoncé la porte et poussé la grille, le malfaiteur est tombé nez à nez avec Benjamin, le boulanger.

Scène filmée par les caméras

Une scène racontée sur la page Facebook de l’établissement : "Une conversation mouvementée s’en suit …. Et là il a sorti UN COUTEAU et a dit des menaces …. Bref résultat porte défoncée (ça va nous coûter encore très cher) et une grosse frayeur pour nous" commente la boulangerie, qui diffuse également la vidéo des caméras de surveillance.

Le cambrioleur a pris la fuite, avant de rejoindre un complice en voiture. C'est la deuxième fois que la boulangerie est victime d'un cambriolage en huit ans.

Le commerce annonce porter plainte.