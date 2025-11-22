Un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène confirmé dans l'Ain

Face à cette détection, les services de l’État ont immédiatement enclenché les mesures d’urgence : dépeuplement de l’élevage concerné et création d’un zonage réglementaire destiné à éviter toute propagation du virus.

Deux périmètres ont été définis autour du foyer :

• Une Zone de Protection (ZP) de 3 km, incluant Béréziat, Boissey, Marsonnas, Saint-Étienne-sur-Reyssouze et Saint-Jean-sur-Reyssouze.

• Une Zone de Surveillance (ZS) de 10 km, englobant notamment Bâgé-Dommartin, Feillens, Montrevel-en-Bresse, Manziat, Pont-de-Vaux, Saint-Trivier-de-Courtes, ainsi qu’une vingtaine d’autres communes de la Bresse .

Dans l’ensemble du périmètre, les mesures suivantes s’appliquent : mise à l’abri des volailles, surveillance vétérinaire renforcée, interdiction des mouvements d’oiseaux, sauf dérogation et adaptations des activités cynégétiques, notamment pour les appelants et gibiers à plumes.

La préfecture demande également au public de ne pas s’approcher ni nourrir les oiseaux sauvages et d’éviter les zones humides, où le virus peut persister dans les fientes et les sols.

Aucun risque alimentaire pour l’homme

Les autorités rappellent que la consommation de volaille, d’œufs ou de foie gras ne présente aucun danger, l’IAHP n’ayant pas d’impact sur la sécurité alimentaire. En revanche, un dépistage RT-PCR gratuit est proposé aux personnes exposées aux animaux infectés, même sans symptômes. La vaccination contre la grippe saisonnière est également fortement recommandée aux professionnels du secteur.

Les zones ne pourront être levées qu’après un délai minimal de 21 jours pour la Zone de Protection et de 30 jours pour la Zone de Surveillance, et seulement après nettoyage, désinfection et visites vétérinaires concluant à l’absence de tout nouveau cas.