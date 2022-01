Avec un peu plus de 52 000 spectateurs, la fréquentation de l'Institut Lumière est restée stable

Entre le 19 mai (date de reprise des activités) et le 31 décembre dernier, la salle de l'Institut Lumière, dédiée au cinéma classique, a accueilli 52 488 spectateurs. C'est 3% de moins par rapport à l'année 2019, dernière année complète qui fut aussi une année record.



Les Cinémas Lumière (Terreaux, Bellecour et Fourmi) ont, eux, enregistré une fréquentation de 132 403 spectateurs. "Lors de cette même période en 2019, ils accueillaient 143.759 spectateurs. La baisse est là encore toute relative puisqu’elle est seulement de -8% (contre, on le rappelle de 23,2% à échelle nationale)", précise l'Institut Lumière.



Dans le même temps, la librairie et le café de l'Institut ont tous deux connu une forte croissance économique sur cette même période de respectivement +69% et +104%. Quant aux galeries photo, elles ont connu une croissance de +16% par rapport à 2019.



Ainsi, entre mai et décembre, ce sont près de 270.000 personnes qui ont fréquenté les activités de l’Institut Lumière. Ce chiffre inscrit 2021 dans la continuité de l’année 2019, qui fut le record de fréquentation de l’institution, avec un recul de seulement -1,8%.



Enfin, l’année 2022 semble prometteuse. "La fréquentation de la salle de l’Institut Lumière connait également une croissance de +23% depuis le début de l’année 2022 par rapport à la période de référence", conclut l'Institut Lumière.