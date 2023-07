Institut Lumière à Lyon : le programme du cinéma plein air

Aller au cinéma en été alors qu’il fait grand soleil dehors, c’est parfois rebutant. Mais voir un film dehors, ça change la donne. L’évènement annuel "L’été en scope" de l’Institut Lumière a donc repris cette année place Ambroise Courtois où toutes les séances sont gratuites. Plusieurs films ont déjà été projetés dont "L’inconnu du Nord-Express" d’Alfred Hitchcock et "Victoria" de la récente palmée à Cannes Justine Triet.

Le prochain en date, "The Breakfast Club" mardi 18 juillet à 21h45, occasion de découvrir ou redécouvrir cette comédie américaine culte de John Hughes réalisée en 1985 : Cinq lycéens aux caractères opposés se retrouvent en colle un samedi après-midi. Au fur et mesure, ils discutent, se déchirent et finissent par se trouver plus de points communs qu’ils ne le pensaient…

Suit ensuite "Diabolo menthe" le mardi 25 juillet à 21h45. Cette comédie française confronte le monde des adolescents avec celui des adultes : Septembre 1963. Anne, 13 ans, et Frédérique, 15 ans, sont deux sœurs qui rêvent de liberté. Entre une mère dépassée, un père maladroit, les premiers flirts et la prochaine boum, les deux filles en sont persuadées, les adultes ne comprennent jamais rien…

Changement de registre pour le mardi 1e août à 21h45 avec le drame français "Capharnaüm". Réalisé par Nadine Labaki, le film a obtenu le prix du jury au Festival de Cannes 2018 : Zain, 12 ans, se retrouve dans un tribunal. A la question, "pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ?", il répond : "Pour m’avoir donné la vie"…

On reste dans le drame le mardi 22 août à 21h15 avec "Bonnie and Clyde" d’Arthur Penn. Ce film de 1967 revient sur l’histoire de ce couple mythique des Etats-Unis qui a sillonné le pays tout en braquant des banques…

Dernier film de l’été soirée de clôture avec "Very Bad Trip" le mardi 29 août à 21h. Cette comédie devenue un grand classique a tout de suite connu un immense succès en 2009 : Au réveil d’un enterrement de vie de garçon, les trois amis du fiancé se rendent compte qu’il a disparu. Ils tentent de se rappeler ce qu’il s’est rappelé…