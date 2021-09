Lyon : Irène Jacob succède à Bertrand Tavernier comme présidente de l’Institut Lumière

L’actrice Irène Jacob a été nommée à l’unanimité pour prendre la suite de Bertrand Tavernier, décédé en mars dernier.

"Merci de tout cœur. Accompagner le futur de l’Institut Lumière dans une ville que j’adore est une mission exaltante et impressionnante. Émue et consciente de l’honneur qui m’est fait, je ferai tout pour être à la hauteur de cet engagement. Car, au-delà de l’émotion que j’éprouve, j’ai une immense pensée pour Bertrand Tavernier, dont l’œuvre à la tête de l’Institut a été considérable. A quelques jours de l’ouverture du festival Lumière, je me réjouis de rejoindre le Conseil d’Administration et les équipes de l’Institut", a réagi celle qui fera donc ces premiers pas comme présidente la semaine prochaine au Festival Lumière.

Irène Jacob a une forte attache avec Lyon. Son grand-père, Maurice Jacob, scientifique et humaniste, a vécu toute sa vie dans la capitale des Gaules, jusqu’à avoir une rue à son nom dans le 5e arrondissement. Elle a également été de toutes les éditions du Festival Lumière pour présenter des films aux publics.

"Autour du travail classique d’une cinémathèque (programmation des classiques, conservation et la valorisation du patrimoine, édition, éducation à l’image), Irène Jacob, à la tête du Conseil d’administration, accompagnera les développements de l’Institut Lumière du côté de la photographie, de la restauration de l’œuvre des Lumière, du Projet Max Linder mais aussi des nouveaux enjeux du cinéma et de son public, pour continuer d’inventer les liens que l’institution de la rue du Premier-Film ne cesse de tisser entre les grandes œuvres de l’histoire et le cinéma contemporain", conclut l’Institut Lumière dans un communiqué de presse.