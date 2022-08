Festival Lumière : Dans la nuit, dernier film français muet en ciné-concert à Lyon

Il s’agit du dernier film français muet, réalisé en 1929. L’œuvre a été entièrement restaurée par l’Institut grâce au négatif original de la Cinémathèque française.

Ce film a été éclipsé par l’arrivée du parlant deux ans plus tôt, soit en 1927. Bien qu’il ait obtenu un statut culte après les années, à sa sortie, ce fut un échec. Le film sera accompagné à l’orgue par Adam Bernadac, pianiste, organiste et professeur d’écriture et d’analyse musicale au Conservatoire de Nîmes.

Avec Dans la nuit, Charles Vanel signe à la fois son premier et son dernier film derrière la caméra.