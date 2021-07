Lyon : le pass sanitaire ne sera pas obligatoire dans les cinémas de l’Institut Lumière jusqu’au 17 août

Jusqu’au 17 août, le pass sanitaire ne sera pas obligatoire pour aller voir un film dans les salles de cinéma de l’Institut Lumière. En effet, l’accès aux salles du Hangar du Premier-Film, ainsi que les autres, sera limité à 49 personnes "afin de pouvoir vous accueillir sans contrôle pour permettre à chacun de bien s’organiser", peut-on lire sur la page Facebook de l’Institut Lumière.

Pour rappel, depuis ce mercredi, le pass sanitaire est obligatoire pour pouvoir se rendre dans les salles obscures de Lyon et partout en France. L'échéance est fixée à début août pour les bars et restaurants, les hôpitaux et les EHPAD, les transports longue distance et les centres commerciaux de plus de 20 000 m2.