Festival Entre Rhône et Saône à Lyon : pourquoi la Mâchecroute est-elle décapitée ?

Et pourtant, les réseaux sociaux de la Ville de Lyon, de Grégory Doucet et des élus écologistes, à l'origine de cet évènement qu'ils aimeraient voir entrer dans le coeur des Lyonnais, sont restés muets à ce sujet.

Deux évènements phares sont prévus dans le cadre du festival : la baignade dans le Rhône dimanche, même si la pluie pourrait la remettre en question. Et la Mâchecroute, d'autant que la mairie avait promis un nouveau visage pour la créature légendaire dont les Lyonnais ignoraient l'existence il y a encore 4 ans.

Sauf que la Mâchecroute verte gonflable et visible pendant tout le week-end qui avait été installée lors des deux premières éditions a laissé place à un serpent bleu décapité.

Et pour cause, sa tête n'est installée que lors des spectacles et des horaires de forte affluence, car elle ne tient pas sans l'aide d'une grue…

Le visage de la Mâchecroute reste ainsi stocké sur les berges, à quelques mètres du reste du corps.

Pas de quoi enchanter les enfants donc, selon l'heure à laquelle on passe devant…