Lyon : l'association Odysseus 3.1 propose de venir à sa rencontre ce samedi

C'est un événement qui a été repoussé à de nombreuses reprises à cause du contexte sanitaire. Ce samedi, l'association Odysseus 3.1 organise une grande journée de rencontre à la Darse, sur l'esplanade de la Capitainerie.

Dès 11h15, le bateau "l'Arioste" sera inauguré avec une "mise en scène originale pour l'entrée au port", promet l'association. Ce dernier doit servir à "effectuer des opérations de repérages et de nettoyages aquatiques et subaquatiques, emmener des groupes scolaires à la découverte du milieu et aller à la rencontre des Lyonnais chaque week-end sur les quais pour les sensibiliser à la protection du Rhône et de la Saône".

Les discours doivent avoir lieu à partir de midi, avant des animations dans l'après-midi. Des interventions de Pierre Athanaze, vice-président à la Métropole de Lyon, Nicolas Husson, adjoint au maire de

Lyon en charge de la nature en ville, du député Hubert Julien-Laferriere, mais aussi du maire Grégory Doucet (si présent) sont prévues.

Ensuite, les plus curieux pourront découvrir dès 15 heures les opérations de plongée ou encore des robots sous-marins d'exploration et de travail subaquatique.

Odysseus 3.1 promet également d'autres surprises.