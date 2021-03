Piétonnisation du cours Charlemagne : 46 arbres plantés par la Métropole de Lyon

La Métropole de Lyon annonce procéder à la plantation de 46 arbres au niveau des gradins de la darse et sur l'esplanade François Mitterand. Cette végétalisation va se faire dans le cadre de l'expérimentation de la piétonnisation du cours Charlemagne.

Quatre essences d’arbres différentes ont été choisies : Melia Azedarach, Févier (Gleditsia inermis Skyline), Chêne (Quercus Cerris et Imbricaria) et Celtis Sinensis.

Pour Pierre Athanaze, Vice-Président en charge de l’Environnement, "la grande concertation autour de l’expérimentation de piétonisation sur cette portion du cours Charlemagne a fait clairement ressortir la nécessité de végétaliser. Partout dans la Métropole ce besoin se fait ressentir, et partout notre volonté est de développer la présence du végétal, en proposant de nouveau lieu de respiration, de pollinisation. Nous profitons de cette expérimentation pour augmenter le nombre d’arbres sur ce secteur de la Confluence. L’objectif de ces plantations pérennes est bien de lutter contre les ilots de chaleur et ainsi proposer des espaces ombragés pour les habitantes et les habitants du quartier".