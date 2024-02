Scooters sur le cours Charlemagne : la mairie du 2e arrondissement de Lyon réclame des sanctions

Si les écologistes sont ravis de la coupure à la circulation automobile opérée au niveau de l'arrêt de tramway en évoquant systématiquement des avis positifs de riverains et de commerçants, rares sont les piétons à s'aventurer en dehors des trottoirs et des anciens passages protégés.

Et pour cause, outre les cyclistes qui pensent être sur une piste cyclable, de nombreux livreurs à scooter empruntent, parfois à pleine vitesse, l'axe du 2e arrondissement de Lyon pour chercher les commandes dans les différents restaurants et fast-foods du centre commercial.

Face à cette situation, le maire du 2e Pierre Oliver alerte la mairie centrale, évoquant "une problématique de sécurité publique qui ne peut plus être ignorée".

"Les incidents impliquant des scooters sur le cours Charlemagne ont considérablement augmenté, transformant cet espace en une zone de risque élevé pour ceux qui circulent à pieds. Les témoignages de piétons concernés et les nombreuses plaintes reçues soulignent l’urgence de cette situation", poursuit le patron de la droite lyonnaise.

Pierre Oliver sollicite ainsi une intervention de la Métropole et de la Ville de Lyon pour trouver une solution. Ou plutôt des "mesures strictes pour réguler l’utilisation des scooters dans cette zone piétonne".

"Nous espérons une réponse rapide et efficace de la part des écologistes pour réparer la situation qu’ils ont créé", conclut l'édile du 2e arrondissement de Lyon.