De Yann Cucherat à Pierre Oliver : cette élue de Lyon change de groupe pour préparer les municipales

Mais après quatre ans passés dans le groupe de Yann Cucherat au conseil municipal, l'élue a décidé de changer de crèmerie, tout en restant dans l'opposition.

Anne-Sophie Condemine annonce ce mardi rejoindre Pierre Oliver et le groupe Droite centre et indépendants.

"Je suis convaincue qu'il est temps de montrer aux Lyonnais que nous sommes prêts à élaborer un beau projet commun au service de notre ville et de son rayonnement. Il est temps de nous rassembler dans la perspective du premier tour pour les élections de 2026 afin de combattre la coalition verte et gauche radicale à la tête de notre ville", indique celle qui faisait déjà partie de la majorité de Pierre Oliver à la mairie du 2e arrondissement de Lyon, où elle gère notamment les questions liées au Commerce et au Tourisme.

Selon nos informations, l'arrivée d'Anne-Sophie Condemine pourrait être la première d'une série de défections au sein du groupe de Yann Cucherat, de plus en plus pris par ses obligations professionnelles à Paris et qui pourrait faire une croix sur la politique en 2026. Le groupe LR a ainsi vocation à devenir encore plus la première force d'opposition à Grégory Doucet.

Le mercato est ouvert, une semaine après l'annonce maladroite de la candidature de Pierre Oliver, suivie par les appels de sa rivale Béatrice de Montille à la rejoindre pour construire un projet pour le scrutin municipal.