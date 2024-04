"Le but est de créer la surprise" : on a croisé des moutons ce mercredi dans le quartier de Confluence

Ils n’ont pas manqué de créer la surprise à la mi-journée ce mercredi. Une vingtaine de moutons ont déambulé dans le quartier de Confluence passant par la darse puis devant le centre commercial et enfin sur le quai Rambaud.

Les petits comme les plus grands n’ont pas manqué d’immortaliser la scène allant même jusqu’à caresser ces animaux sous le regard des bergers entourant le troupeau.

La raison de la présence de ces moutons : une initiative de la Bergerie Urbaine, une structure collective d’agriculture urbaine ayant notamment comme objectif la sensibilisation au sein de la Métropole de Lyon.

"On a pour objectif de pâturer chaque arrondissement en deux ans avec des journées comme celle d’aujourd’hui", nous confirme sur place Bastien Massias, salarié de la Bergerie Urbaine basée à Collonges-au-Mont-d’Or. "Ça attire un peu les regards. C’est un peu le but : créer la surprise pour montrer qu’il y a encore des espaces végétalisés en ville qui peuvent être exploités mais aussi créer du lien social et des échanges inattendus", ajoute le berger.

Ce n’est pas la première fois que la Bergerie Urbaine met en place une initiative du genre ; plusieurs transhumances ont été organisées ces dernières années à Lyon mais également à Villeurbanne.