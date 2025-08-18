Cyclisme : le Tour de l’Avenir traversera les monts du Lyonnais ce week-end

Ce dimanche 24 et lundi 25 août, le Tour de l’Avenir va faire escale dans le Rhône pour emprunter les routes des monts d'Or et de l’Ouest lyonnais. Cette compétition cycliste attire les plus grandes pépites de la planète vélo pour effectuer une semaine intense.

Plusieurs anciens participants sont devenus des stars, comme le quadruple vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar, ou Laurent Fignon pour les plus anciens. Le podium de cette édition 2025 sera donc scruté par les amateurs de vélo.

La première étape, entre Aoste et Saint-Galmier, passera tout d’abord dans les monts du Lyonnais. A partir de 15h06, les hommes entreront dans Neuville-sur-Saône, avant de se diriger vers Lissieu, puis vers l’Ouest lyonnais (La Tour-de-Salvagny, Pollionnay, Vaugneray). Les femmes, quant à elle, sont attendues à Neuville-sur-Saône aux alentours de 14h52.

La deuxième étape, entre Saint-Symphorien-sur-Coise et Vitry-en-Charollais (Saône-et-Loire), traversera une nouvelle fois le Beaujolais Vert avant de bifurquer sur la Loire dans la journée du lundi 25 août.

Les routes seront fermées à la circulation 15 minutes avant le passage des motards de gendarmerie.