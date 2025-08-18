Sports

Cyclisme : le Tour de l’Avenir traversera les monts du Lyonnais ce week-end

Cyclisme : le Tour de l’Avenir traversera les monts du Lyonnais ce week-end

Les amateurs de vélo vont être aux anges.

Ce dimanche 24 et lundi 25 août, le Tour de l’Avenir va faire escale dans le Rhône pour emprunter les routes des monts d'Or et de l’Ouest lyonnais. Cette compétition cycliste attire les plus grandes pépites de la planète vélo pour effectuer une semaine intense.

Plusieurs anciens participants sont devenus des stars, comme le quadruple vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar, ou Laurent Fignon pour les plus anciens. Le podium de cette édition 2025 sera donc scruté par les amateurs de vélo.

La première étape, entre Aoste et Saint-Galmier, passera tout d’abord dans les monts du Lyonnais. A partir de 15h06, les hommes entreront dans Neuville-sur-Saône, avant de se diriger vers Lissieu, puis vers l’Ouest lyonnais (La Tour-de-Salvagny, Pollionnay, Vaugneray). Les femmes, quant à elle, sont attendues à Neuville-sur-Saône aux alentours de 14h52.

La deuxième étape, entre Saint-Symphorien-sur-Coise et Vitry-en-Charollais (Saône-et-Loire), traversera une nouvelle fois le Beaujolais Vert avant de bifurquer sur la Loire dans la journée du lundi 25 août.

Les routes seront fermées à la circulation 15 minutes avant le passage des motards de gendarmerie.

avatar
Ex Précisions le 18/08/2025 à 18:10

Houlala, les pastèques détestent le vélo "sportif" trop polluant avec tous les véhicules qui accompagnent ces évènements.

Va savoir! le 18/08/2025 à 16:44
Bonjour l'intégration ou etre désintégrer a écrit le 18/08/2025 à 14h26

Pourquoi il traverse jamais Vaulx en Velin

Probablement à cause du manque de relief 🤔

Bonjour l'intégration ou etre désintégrer le 18/08/2025 à 14:26

Pourquoi il traverse jamais Vaulx en Velin

