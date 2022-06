Métropole de Lyon : les déplacements en vélo en forte hausse, les locations de Vélo’v explosent

Il y a de plus en plus de cyclistes dans la Métropole chaque jour. Il faut dire que les élus écologistes leur donnent la priorité, ainsi qu’aux piétons.

Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon chargé des Mobilités actives, a annoncé un nouveau chiffre du trafic.

Selon lui, 139 110 passages en vélo sont relevés chaque jour en moyenne, soit une hausse de 39% sur un an. En partant du principe qu’un cycliste passera en moyenne deux fois le matin et le soir, et en prenant en compte les passages non comptabilisés, on peut estimer qu'il y a 60 à 75 000 cyclistes actifs quotidiens dans l’agglomération, soit 5% de la population.

La hausse la plus impressionnante communiquée par Fabien Bagnon concerne les Vélo’v. Aujourd’hui, ce sont 36 149 locations quotidiennes qui sont, en moyenne, observées. Soit 54% de plus sur un an.

"La révolution culturelle s’accélère", a commenté l’élu écologiste, qui pilote en ce moment les chantiers des premières Voies Lyonnaises dont les premiers tronçons doivent être livrés pour la fin du mandat.