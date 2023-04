Villeurbanne : l’automobiliste prend la fuite après avoir renversé de plein fouet deux cyclistes en pleine nuit

Selon nos informations, un automobiliste a percuté deux cyclistes peu après minuit sur le cours Emile Zola. Les deux Villeurbannais qui circulaient à vélo, une femme âgée de 29 ans et un homme d’un an son ainé, ont été blessés et notamment la première victime. Prise en charge en urgence absolue par les secours, son pronostic vital était engagé quand elle a été transportée à l’hôpital Edouard Herriot à Lyon. Grâce aux soins apportés, son état inspirait moins d’inquiétudes dans la nuit malgré plusieurs fractures au visage. Son ami a été touché aux jambes, il a été transféré à l’hôpital en urgence relative.

A cause de la violence du choc, le véhicule en cause a terminé sa course sur le toit. Les circonstances précises des faits reste encore à déterminer mais les premiers relevés effectués sur place montrent que les deux cyclistes arrivaient en sens inverse de la voiture tandis que la voiture aurait traversé la chausée.

Le conducteur de cette dernière, originaire de Communay, a pris la fuite à pied après l’accident. Il a finalement été interpellé et plus tard dans la nuit sur la commune de Charly puis placé en garde à vue. Un autre individu, présenté comme un complice qui l’aurait aidé à fuir Villeurbanne, a aussi été arrêté par les forces de l’ordre.

L’enquête se poursuit pour déterminer les causes exactes de ce drame et la raison de ce délit de fuite. Des auditions devaient notamment être menées par la police lyonnaise.

J.D.