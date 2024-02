La Métropole de Lyon lance une campagne contre les incivilités sur la route : les cyclistes plutôt épargnés

La Métropole de Lyon, qui avait fait le choix de couver les cyclistes de l'agglomération pour ne pas freiner l'expansion de la pratique du vélo, lance une grande campagne de communication pour lutter contre les incivilités sur la route. Et comme l'annonce le vice-président Fabien Bagnon, ces dernières "concernent toutes les mobilités", y compris les cyclistes. Mais on est encore loin de la mise au banc des fous du guidon.

Quatre visuels ont été réalisés, et celui concernant le cycliste reste le plus consensuel. Il est rappelé au cycliste, "monsieur je-vois-pas-le-feu-rouge", qu'il est "le plus vulnérable" dans l'histoire et que son comportement peut lui coûter la vie, avant de potentiellement mettre en danger les autres.

L'acteur choisi a en plus le mérite de paraître assez sympathique, contrairement à l'automobiliste, au scootériste et à la femme juchée sur sa trottinette qui ont, comme on dit dans le jargon, de bonnes têtes à claques.

Dans le détail, il est donc recommandé aux cyclistes de ne pas griller les feux pour ne pas se mettre en danger, aux scootéristes de ne pas emprunter les pistes cyclables et mettre en danger les cyclistes, aux automobilistes de ne pas klaxonner pour ne pas exaspérer tous ceux qui l'entourent et aux trottinettistes de ne pas rouler sur les trottoirs pour ne pas mettre en danger les piétons.

Suite à la parution de notre article et de plusieurs avis négatifs, le président de la Métropole Bruno Bernard a communiqué sur X, indiquant que "cette campagne n'a pas vocation à être exhaustive des mauvais comportements de chacun. On pourra lister des dizaines de mauvaises conduites pour toutes les mobilités. (...) L'objectif est de rappeler qu'il n'y a pas une mobilité qui est responsable des incivilités, mais un ensemble de comportements collectifs qui sont présents partout. On ne peut par exemple pas se contenter de dire que l'incivilité dans les mobilités se résumerait aux vélos qui grilleraient des feux rouges".