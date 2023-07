Près de Lyon : un chauffeur de bus TCL manque d'écraser un cycliste, Fabien Bagnon annonce des sanctions

Et comme de plus en plus de cyclistes filment leurs trajets, il n'est pas rare de tomber sur une vidéo comme celle de VéliVélo. Ce dernier a manqué de se faire écraser par un bus TCL en sortie du pont de la Mulatière, en direction d'Oullins. Le conducteur du C10 mord effectivement sur la bande cyclable pour doubler le cycliste furieux.

La vidéo, vue plus de 35 000 fois, a suscité une indignation globale.

Et Fabien Bagnon s'est emparé du sujet. Elu du Sytral et de la Métropole de Lyon, en plus d'être un cycliste chevronné, l'écologiste a annoncé avoir demandé à Keolis "d'identifier le conducteur et de mettre en place une procédure disciplinaire".

Ce comportement est inadmissible. Nous avons demandé à @Keolis_Lyon d'identifier le conducteur et de mettre en place une procédure disciplinaire. https://t.co/sIFK7xvtPZ — Fabien Bagnon 🌿🚨 (@Fabien_Bagnon) July 13, 2023

Comme toujours sur Twitter, les "cycliss" ont applaudi des deux mains tout en réclamant des travaux d'envergure sur le pont pour le sécuriser et les "bagnolards" ont crié à la délation digne des années 40.