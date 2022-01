Lyon : plus de 9 millions de locations de Vélo’V en 2021, record battu

Ce mercredi, JCDecaux annonce que le record absolu de locations de Vélo’V a été battu en 2021 avec plus de 9,1 millions de deux-roues empruntés. Soit une hausse de 28% par rapport à 2020 malgré les restrictions sanitaires liées au Covid-19.

JCDecaux a terminé 2021 avec 76 000 abonnés longue durée et plus de 540 000 tickets courte durée vendus.

Une étude réalisée par Enov pour JCDecaux l’été dernier indique que 94% des usagers ont une image positive de Vélo’V, que 98% d’entre estiment son usage facile et que 89% se disent satisfaits de l’application Vélo’V officiel.

Aujourd’hui, 429 stations sont opérationnelles sur 22 communes de la Métropole de Lyon.

"Nous sommes très heureux du succès sans cesse confirmé que Vélo’v rencontre auprès des Grand-Lyonnais et des visiteurs. Ce nouveau record de locations sur l’année 2021 confirme l’adoption du vélo comme mode de déplacement pérenne pour les trajets du quotidien et s’inscrit dans une tendance globale d’augmentation de la mobilité douce sur le territoire du Grand Lyon. Je remercie chaleureusement les équipes de JCDecaux, qui, chaque jour, sur le terrain, facilitent les déplacements des utilisateurs Vélo’v. Plus que jamais, Vélo’v contribue à l’amélioration durable de la vie en ville", a réagi Laurent Vaudoyer, directeur régional de JCDecaux.

Des chiffres à intégrer au bilan global des déplacements à vélo recencés dans l'agglomération l'an dernier : près de 38 millions de passages en deux-roues.