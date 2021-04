Deux nouvelles stations Vélo'v inaugurées à Lyon et Vaulx-en-Velin

Deux nouvelles stations ont été inaugurées ce mardi. La première se situe place Boissier à Vaulx-en-Velin et peut accueillir 15 vélos. La seconde, d'une capacité de 30 vélos, a ouvert à l'angle de la Grande rue de la Guillotière et de la rue Veyron, dans le 7e arrondissement.

Ainsi 77 nouvelles stations sur les 80 prévues par le programme d’extension sont désormais livrées portant le nombre total de stations du réseau à 425 sur 22 communes.

D’ici fin 2021, trois nouvelles stations verront le jour, quai Perrache et quai Saint Antoine à Lyon et à l'angle des rues Rocard et Françoise Giroud à Villeurbanne.