Lyon : le retour du marché sauvage de la Guillotière

Depuis près d’un mois, le quartier de la Guillotière était le théâtre d’opérations policières d’ampleurs afin de sécuriser les rues aux abords de la place Gabriel-Péri. Une mobilisation après le scandale généré par l’annonce de Casino et McDonald’s de fermer plus tôt leurs portes à cause de l’insécurité dans le secteur situé entre les 3e et 7e arrondissements de Lyon. De nombreux CRS avaient ainsi été mobilisés sur place, notamment pour éviter le retour du marché sauvage. Mais aussi calmer la pression médiatique.

Mais le préfet du Rhône Pascal Mailhos avait prévenu que ces renforts ne resteraient pas, les 30 policiers des compagnies républicaines de sécurité ont donc levé le camp depuis quelques jours.

D’après plusieurs riverains, le marché de la misère s’installe donc régulièrement dès que les agents locaux ne sont plus présents sur la place Gabriel-Péri. Toutefois, l'envergure du marché sauvage, qu’on retrouve notamment dès 17h environ, a grandement diminué depuis le coup de projecteur apporté par les médias nationaux et la réaction de la préfecture du Rhône. La plupart des "exposants" se seraient rabattus sur d’autres marchés, comme celui de Vaulx-en-Velin.

Des actions sont désormais attendues de la municipalité écologiste de Lyon pour améliorer sur le long terme la situation. Le maire Grégory Doucet avait promis qu'à partir du début de l'année 2022, des travaux pour transformer la configuration de la place Gabriel-Péri seraient engagés. Des réaménagements qui devront se faire en coopération avec la Métropole de Lyon qui possède les compétences en matière de voirie. Reste que la collectivité du Grand Lyon ne s’est toujours pas exprimée sur le sujet.