Lyon : des étudiants lancent une pétition pour finir les cours plus tôt et éviter la Guillotière la nuit

Une pétition en ligne a été récemment lancée par une étudiante du groupe Omnes Education, situé non loin de la place Gabriel Péri entre les 3e et 7e arrondissements de Lyon.

La jeune femme fait le constat d’une situation encore dangereuse dans le quartier de la Guillotière, "où encore récemment une étudiante s’est faite agresser en sortant de l’école et en prenant le chemin de son domicile, pour un simple téléphone portable". L’étudiante souhaite donc désormais éviter le quartier de nuit "surtout à cette période de l’année où nous allons prendre notre bus, le métro ou récupérer notre voiture, dans le noir, seul aux alentours de l’école. Il n'est aujourd’hui plus concevable que nous nous retrouvons à plus de 20h00 dans les rues du quartier de la Guillotière".

Le texte, qui a pour le moment recueilli près de 400 signatures, demande aux dirigeants de l’école de réaliser les cours en distanciel dès 17h30. "C'est l'unique solution trouvée tant qu'il ne régnera pas la sécurité dans ce quartier", déplorent les étudiants qui partagent leur texte avec le #MonCheminSerein.