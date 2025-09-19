Faits Divers

Un millier de paquets de cigarettes saisis, 12 personnes interpellées : vaste opération de sécurisation place Gabriel-Péri à Lyon

Un millier de paquets de cigarettes saisis, 12 personnes interpellées : vaste opération de sécurisation place Gabriel-Péri à Lyon
Un millier de paquets de cigarettes saisis, 12 personnes interpellées : vaste opération de sécurisation dans le quartier Gabriel-Péri à Lyon - Lyon Mag

Douze personnes ont été interpellées lors d’une vaste opération de sécurisation dans le secteur de la place Gabriel-Péri à Lyon.

Le bilan a été communiqué ce vendredi par la préfecture du Rhône, trois jours après l’intervention des forces de l’ordre. 

Ce sont au total 717 personnes qui ont été contrôlées. Plus d’un millier de paquets de cigarettes ont été saisis et 2 commerces ont été épinglés pour travail dissimulé.
Sur les 12 individus arrêtés, six ont été placés en garde à vue notamment pour usage et recel de stupéfiants. Une trentaine d’infractions ont été relevées et 17 étrangers en situation irrégulière ont été mis à disposition de la police aux frontières.

Des opérations similaires avaient été menées, ces dernières semaines, dans les secteurs Terreaux / Croix Rousse, Guillotière / Mazagran, Cité Jardin et Part-Dieu à Lyon mais aussi à Meyzieu, Rillieux-la-Pape, Bron et Oullins-Pierre-Bénite, indique la Préfecture du Rhône.

36 commentaires
Patience le 22/09/2025 à 00:17
La France sera comme la Grèce pari tenu ! . a écrit le 20/09/2025 à 18h19

Mdrrr, la cour des comptes ? Quel comptes ? Aucun justificatif ´n’est donné aux français . Mais avec des personnes aussi intelligentes que toi et nos politiciens qui oint ruine les finances publiques ont a pas de souci à se faire , puisque la France sera mise sous tutelle tôt ou tard 😂. Tu rira moins déjà en fin d’année quand les taux d’intérêts vont bondir et que les faillites vont se multiplier faire de confiance des investisseurs ce n’est le commencement de la fin. lol.

La vrai austérité arrive en 2027.

Vive les ânes !!! le 21/09/2025 à 21:50
Vive l’expatriation. a écrit le 20/09/2025 à 18h23

Et Casse tout ! Il faut le dire . La solution ? Quitter le Titanic avant qu’il n’emporte tous le monde au fond du trou . Si des millions de français ont choisit de quitter la France c’est pas pour rien , les meilleurs partent il ne réservera QUE les assistés et Cassos pour profiter de cette France en faillite .

Des millions d'expatriés ? Pourquoi pas des dizaines de millions tant que tu y es ? Selon les chiffres de "Diplomatie française", site officiel du gournement et PAS le café du commerce où tu passes tes journées, au 31 décembre 2024, le nombre d’inscrits au Registre des Français établis hors de France s’élève à 1,75 million.

basta le 21/09/2025 à 16:30
racket certes a écrit le 20/09/2025 à 14h42

mais nécessaire pour entretenir nos 6 millions de fonctionnaires, nos pléthores d'assistés professionnels, et malgré les 48% de prélèvements obligatoires il en faut toujours plus

En France 21% des emplois sont publics , à 50 % nous serons en Russie soviétique où chaque citoyen surveillait son voisin. encore un effort la nomenklatura française !

mainyes le 20/09/2025 à 22:48
La poutre dans l'oeil a écrit le 20/09/2025 à 18h51

Parce que toi t'es bien du genre à les faire tous ces boulots d'esclaves sous payés pour lesquels ils trouvent pas preneurs...
Tu l'ouvres en grand mais vas y te cogner du chantier, du déménagement, de l'entretien etc... tu tiendras pas 2 mois b...
Le jour où ces boulots débilitants seront rémunérés à la hauteur de leur niveau de pénibilité tu verras que ce seras le plein emploi.
Ou comme en Angleterre avec les chauffeurs routiers depuis la sortie de l'euro faute de travailleurs étrangers par cher dispo et de candidats locaux pour les remplacer, contraints et forcés ils ont été obligés d'offrir des salaires décents et les postes ont été pourvus en masse.
On a beau pas avoir bac +5 on peut être un citoyen honnête et travailleur mais il y aucun raison d'être non seulement condamné aux travaux forcés à perpétuité mais en + payé en cacahuètes.
Pendant que des b.. d'en haut se goinfrent et parade dans des costumes ou des tailleurs a 5x smic tout en insultant la France d'en bas en osant lui dire que c'est de sa faute si les finances du pays vont mal.
Non mais on cauchemarde éveillé là.
Les prochains gilets seront rouge
Bon appétit messieurs

Mon pauvre, j'ai fais pire que ça comme boulot!
Tu dois pas connaitre des mots comme courageux, travailleur!
J'ai bossé dans les années 70, aucune aide!
Maintenant rsa, allocations de toutes sortes, primes en tout genres!
Alors je maintiens oui, des feignasses !
Vous avez de la chance que des gens bossent pour payer votre social

Lolotoooooooooooo le 20/09/2025 à 21:26

Mais la copine de Doucet nous avait déclaré que son action avait apaisé le quartier !

https://www.lyonmag.com/article/130191/veronique-dubois-bertrand-maintenant-que-la-guillotiere-est-apaisee-il-faut-passer-a-autre-chose

Comme Bruno Bernard qui avait annoncé en Aout la fin des travaux route de Genas, il mentirait ?

Je n'y crois pas un instant, Lyon Mag a du se tromper de lieu et de ville !

Logique paysanne le 20/09/2025 à 20:20

Ca n'empêchera pas les autres de venir. Nous assistons à la fin d'un monde.

La poutre dans l'oeil le 20/09/2025 à 18:51
On oblige personne a fumer ou a boire a écrit le 20/09/2025 à 15h27

Entre les chômeurs et les rmistes, ça fais 6 millions d'assistés et les entreprises ne trouvent pas de personnels !
Un parti politique pour mettre ces feignasses au boulot?
Marre de payer😒

Parce que toi t'es bien du genre à les faire tous ces boulots d'esclaves sous payés pour lesquels ils trouvent pas preneurs...
Tu l'ouvres en grand mais vas y te cogner du chantier, du déménagement, de l'entretien etc... tu tiendras pas 2 mois b...
Le jour où ces boulots débilitants seront rémunérés à la hauteur de leur niveau de pénibilité tu verras que ce seras le plein emploi.
Ou comme en Angleterre avec les chauffeurs routiers depuis la sortie de l'euro faute de travailleurs étrangers par cher dispo et de candidats locaux pour les remplacer, contraints et forcés ils ont été obligés d'offrir des salaires décents et les postes ont été pourvus en masse.
On a beau pas avoir bac +5 on peut être un citoyen honnête et travailleur mais il y aucun raison d'être non seulement condamné aux travaux forcés à perpétuité mais en + payé en cacahuètes.
Pendant que des b.. d'en haut se goinfrent et parade dans des costumes ou des tailleurs a 5x smic tout en insultant la France d'en bas en osant lui dire que c'est de sa faute si les finances du pays vont mal.
Non mais on cauchemarde éveillé là.
Les prochains gilets seront rouge
Bon appétit messieurs

Vive l’expatriation. le 20/09/2025 à 18:23
Le travail ne paye PLUS . a écrit le 20/09/2025 à 15h01

Exact, les élites ont compris que les français sont des moutons et ils en profiteront jusqu’à la révolution. Les GJ ont payé leur insurrections à e. Plus de 5000 blessés , éborgnés, etc.. des gens honnêtes qui travaillaient mais à bout pour continuer toujours a payer pour ceux qui ne payent rien er sont entretenus par le système des allocations familiales avec plus de 58 aides diverses pour assistés de naissances , qui eux n’ont pas manifestés puisqu’ils ne payent rien ou presque .
La caf est aujourd’hui le 1er employeur de France avec des millions de Kassos qui profitent de tout et ne bossent pas .

Et Casse tout ! Il faut le dire . La solution ? Quitter le Titanic avant qu’il n’emporte tous le monde au fond du trou . Si des millions de français ont choisit de quitter la France c’est pas pour rien , les meilleurs partent il ne réservera QUE les assistés et Cassos pour profiter de cette France en faillite .

La France sera comme la Grèce pari tenu ! . le 20/09/2025 à 18:19
consultez a écrit le 20/09/2025 à 17h21

les rapports de la Cour des Comptes dispos sur internet, c'est un peu rébarbatif, mais vous verrez où passe notre pognon depuis 40 ans

Mdrrr, la cour des comptes ? Quel comptes ? Aucun justificatif ´n’est donné aux français . Mais avec des personnes aussi intelligentes que toi et nos politiciens qui oint ruine les finances publiques ont a pas de souci à se faire , puisque la France sera mise sous tutelle tôt ou tard 😂. Tu rira moins déjà en fin d’année quand les taux d’intérêts vont bondir et que les faillites vont se multiplier faire de confiance des investisseurs ce n’est le commencement de la fin. lol.

consultez le 20/09/2025 à 17:21
Évidemment., a écrit le 20/09/2025 à 15h43

Malgré tout une dette 💸 ou l’argent public a été détourné puisqu’il n’y à AUCUN justificatif pour dire aux français ou ses 3300 milliards sont passé 😂.´

les rapports de la Cour des Comptes dispos sur internet, c'est un peu rébarbatif, mais vous verrez où passe notre pognon depuis 40 ans

ben autrement le 20/09/2025 à 16:37
racket certes a écrit le 20/09/2025 à 14h42

mais nécessaire pour entretenir nos 6 millions de fonctionnaires, nos pléthores d'assistés professionnels, et malgré les 48% de prélèvements obligatoires il en faut toujours plus

ticket de métro au prix de revient réel ( 10 à 12 € ) repas de cantine scolaire 14 € , journée de crèche 70 € , et tout a l’avenant

Métro fumette ! le 20/09/2025 à 16:32
Une chance pour la France a écrit le 20/09/2025 à 13h28

Tout va bien, venez comme vous êtes.

"Terreaux / Croix Rousse, Guillotière / Mazagran, Cité Jardin et Part-Dieu à Lyon mais aussi à Meyzieu, Rillieux-la-Pape, Bron et Oullins-Pierre-Bénite" Ouf ! c'est pas toute la métropole...

Évidemment., le 20/09/2025 à 15:43
racket certes a écrit le 20/09/2025 à 14h42

mais nécessaire pour entretenir nos 6 millions de fonctionnaires, nos pléthores d'assistés professionnels, et malgré les 48% de prélèvements obligatoires il en faut toujours plus

Malgré tout une dette 💸 ou l’argent public a été détourné puisqu’il n’y à AUCUN justificatif pour dire aux français ou ses 3300 milliards sont passé 😂.´

On oblige personne a fumer ou a boire le 20/09/2025 à 15:27
racket certes a écrit le 20/09/2025 à 14h42

mais nécessaire pour entretenir nos 6 millions de fonctionnaires, nos pléthores d'assistés professionnels, et malgré les 48% de prélèvements obligatoires il en faut toujours plus

Entre les chômeurs et les rmistes, ça fais 6 millions d'assistés et les entreprises ne trouvent pas de personnels !
Un parti politique pour mettre ces feignasses au boulot?
Marre de payer😒

Le travail ne paye PLUS . le 20/09/2025 à 15:01
racket certes a écrit le 20/09/2025 à 14h42

mais nécessaire pour entretenir nos 6 millions de fonctionnaires, nos pléthores d'assistés professionnels, et malgré les 48% de prélèvements obligatoires il en faut toujours plus

Exact, les élites ont compris que les français sont des moutons et ils en profiteront jusqu’à la révolution. Les GJ ont payé leur insurrections à e. Plus de 5000 blessés , éborgnés, etc.. des gens honnêtes qui travaillaient mais à bout pour continuer toujours a payer pour ceux qui ne payent rien er sont entretenus par le système des allocations familiales avec plus de 58 aides diverses pour assistés de naissances , qui eux n’ont pas manifestés puisqu’ils ne payent rien ou presque .
La caf est aujourd’hui le 1er employeur de France avec des millions de Kassos qui profitent de tout et ne bossent pas .

vous préférez le 20/09/2025 à 14:52
En même temps a écrit le 19/09/2025 à 18h02

13balles le paquet alors que l’alcool est limité donné…

une tva à 25 % , ou l'essence à 2,5 € ou la franchise médicale à 1000 € par an , ou la cantine scolaire au prix réel ( de l’ordre de 12 € le repas) ,ou la journée de crèche à 80 € ...?

racket certes le 20/09/2025 à 14:42
Racket d’état. a écrit le 19/09/2025 à 18h29

L’alcool comme le tabac sont très taxés pour la sécurité sociale mais apparemment l’argent va ailleurs , bizarrement…
Il fut un temps où les riches laissaient les poubelles aux pauvres , aujourd’hui il y’a VEOLIA . Ils leur laissaient surtout l’alcool et le Tabac pour de se détendre dans leur misère sociale, aujourd’hui , les Richissimes cupidons s’attaquent à tout et prennent Tout , sans rien laisser au peuple pour la defonce . Alors le crime organisé les a remplacés et ils font même dans le social comme le faisait le plus grand baron de la drogue ´ ESCOBAR ´ qui était grâce à cela pardonné de ses péchés par son peuple .

mais nécessaire pour entretenir nos 6 millions de fonctionnaires, nos pléthores d'assistés professionnels, et malgré les 48% de prélèvements obligatoires il en faut toujours plus

foutez moi ça dehors le 20/09/2025 à 13:34

17 étrangers en situation irrégulière ! On peux en faire un bateau, non? direction le Maghreb😉

Une chance pour la France le 20/09/2025 à 13:28

Tout va bien, venez comme vous êtes.

L'abus de certaines substances ets nocif pour la santé mentale le 20/09/2025 à 10:58
Racket d’état. a écrit le 19/09/2025 à 18h29

L’alcool comme le tabac sont très taxés pour la sécurité sociale mais apparemment l’argent va ailleurs , bizarrement…
Il fut un temps où les riches laissaient les poubelles aux pauvres , aujourd’hui il y’a VEOLIA . Ils leur laissaient surtout l’alcool et le Tabac pour de se détendre dans leur misère sociale, aujourd’hui , les Richissimes cupidons s’attaquent à tout et prennent Tout , sans rien laisser au peuple pour la defonce . Alors le crime organisé les a remplacés et ils font même dans le social comme le faisait le plus grand baron de la drogue ´ ESCOBAR ´ qui était grâce à cela pardonné de ses péchés par son peuple .

En conclusion tu veux dire quoi ?
L’argent va ailleurs ? Eh ben vas-y, explique-nous où va ce pognon, en donnant de sources bien sûr.

laya le 20/09/2025 à 07:00

je suis très étonnée que villeurbanne n'est pas citée.Mon voisin n'a pas trouvé assez de seringues dans la descente du garage,le livreur de coke de la place grand clément n'a toujours pas été arrêté,les dealers continuent de "travailler".Alors?

Et donc? le 19/09/2025 à 22:17

Et nous les retrouverons au même endroit dès demain

Marc72 le 19/09/2025 à 21:50

Ces interpellations ont un coût pour les contribuables , je préfère le faire les utiliser pour les OQTF ou contrôle aux frontières , seul le 7 % sont exécutés, un peu stupide courir derrière de gens qui ont envie de fumer une clop

Lyon07 le 19/09/2025 à 21:34

Lyon 7. Ca fait pas rêver 😂😂

Pfuiiii le 19/09/2025 à 21:31

Tiens, tiens, "on" se réveille enfin... Un tout petit peu ?

Brunet le 19/09/2025 à 20:01

C’est tous les jours utiles faut être sur place, pas une fois par mois !
Et les autres arrondissements ?

Sur 712 le 19/09/2025 à 19:40

Personnes interpellées..?🤔

GAD le 19/09/2025 à 19:18

Lorsque l'on veut bien chercher , on trouve .

Amen le 19/09/2025 à 19:13

Comment voulez vous qu'il n'y ait pas d'enquêtes non élucidées ?
Il y a en France des centaines de milliers de personnes dont on ignore totalement leur présence.
Aucune identité , aucun papier , aucun ADN , aucune empreinte , comment voulez vous les identifier et les retrouver ?
Il se foutent complètement de la République , et viennent nourrir le cancer qui est en train de ronger doucement , mais sûrement notre beau pays !

Lyonnais007 le 19/09/2025 à 18:42

oh des personnes en situation irrégulière. Comment est-ce possible ?! On se moque de nous ou quoi ? La guillotiere et environs est un véritable foyer de gens en situation irrégulière et OQTF. Un grand nettoyage s’impose et pas des opérations ponctuelles.

Gloubi le 19/09/2025 à 18:36

dans moins de 6 mois les municipales ............il aurait fallu commencer plus tôt............c'est lamentable de laisser un quartier se décomposer de la sorte !

Racket d’état. le 19/09/2025 à 18:29
En même temps a écrit le 19/09/2025 à 18h02

13balles le paquet alors que l’alcool est limité donné…

L’alcool comme le tabac sont très taxés pour la sécurité sociale mais apparemment l’argent va ailleurs , bizarrement…
Il fut un temps où les riches laissaient les poubelles aux pauvres , aujourd’hui il y’a VEOLIA . Ils leur laissaient surtout l’alcool et le Tabac pour de se détendre dans leur misère sociale, aujourd’hui , les Richissimes cupidons s’attaquent à tout et prennent Tout , sans rien laisser au peuple pour la defonce . Alors le crime organisé les a remplacés et ils font même dans le social comme le faisait le plus grand baron de la drogue ´ ESCOBAR ´ qui était grâce à cela pardonné de ses péchés par son peuple .

BURA le 19/09/2025 à 18:24

franchement ,c'est trop. tu va sur vaux en Velin, Vénissieux centre et surtout au Minguettes c'est trop.
après quand tu vois le prix du paquet ,je comprend que les fumeurs aillent la ou le prix est le moins cher.

johnny le 19/09/2025 à 18:04

C'est bien ça mais faudrait le faire tous les trois jours pas faire une fois quand y ont envie

En même temps le 19/09/2025 à 18:02

13balles le paquet alors que l’alcool est limité donné…

commedab le 19/09/2025 à 18:01

Et bien sur comme d'habitude demain, ils seront remis en liberté 😎😎

