Un millier de paquets de cigarettes saisis, 12 personnes interpellées : vaste opération de sécurisation place Gabriel-Péri à Lyon

Le bilan a été communiqué ce vendredi par la préfecture du Rhône, trois jours après l’intervention des forces de l’ordre.

Ce sont au total 717 personnes qui ont été contrôlées. Plus d’un millier de paquets de cigarettes ont été saisis et 2 commerces ont été épinglés pour travail dissimulé.

Sur les 12 individus arrêtés, six ont été placés en garde à vue notamment pour usage et recel de stupéfiants. Une trentaine d’infractions ont été relevées et 17 étrangers en situation irrégulière ont été mis à disposition de la police aux frontières.

Des opérations similaires avaient été menées, ces dernières semaines, dans les secteurs Terreaux / Croix Rousse, Guillotière / Mazagran, Cité Jardin et Part-Dieu à Lyon mais aussi à Meyzieu, Rillieux-la-Pape, Bron et Oullins-Pierre-Bénite, indique la Préfecture du Rhône.