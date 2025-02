Fusillade mortelle devant le KFC de Vénissieux : un suspect interpellé dans un hôtel près de Lyon

Selon le Progrès, cet individu a été arrêté dans un hôtel de Dardilly lundi. Il est soupçonné d’être l’auteur des coups de feu qui avaient fait un mort, un homme de 25 ans, et un blessé grave.

L’enquête se poursuit pour établir clairement les circonstances de cette fusillade mortelle. D’après les témoignages sur place, une dispute violente avait éclaté entre le conducteur de la Clio et les deux hommes présents dans la C3. L’échange avait ensuite dégéréné et des coups de feu avaient été tirés. Les deux victimes, originaires de Vénissieux et Saint-Fons et connues des services de police, avaient été grièvement blessées. L’une d’elles avait succombé à ses blessures quelques heures plus tard.