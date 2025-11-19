Faits Divers

Vol de ouistitis dans le Bas-Rhin : un suspect interpellé en région lyonnaise

Vol de ouistitis dans le Bas-Rhin : un suspect interpellé en région lyonnaise
Vol de ouistitis dans le Bas-Rhin : un suspect interpellé en région lyonnaise

Un jeune de 20 ans a été interpellé dans la région lyonnaise pour avoir volé des ouistitis dans un centre de recherche du Bas-Rhin.

Une douzaine de primates avait été dérobés en septembre dernier au centre de primatologie de l'Université de Strasbourg à Niederhausbergen.

Le suspect est soupçonné d’avoir voulu revendre illégalement ces animaux. Des traces numériques de la mise en vente de ces ouistitis ont été retrouvées mais les primates n’ont toujours pas été localisés. 

Ce jeune de 20 ans, connu pour des faits de délinquance, a été mis en examen et placé en détention provisoire.

L’enquête se poursuit pour retrouver d’éventuels complices.

le 19/11/2025 à 23:21

Je croyais qu'il avait reconnu des frères à lui ;-)

