Métropole de Lyon : un faux technicien dérobait des cartes bancaires chez des seniors

Entre juillet et décembre 2024, un individu d’une quarantaine d’années s’est présenté comme technicien Enedis pour entrer chez des personnes âgées dans plusieurs communes de la métropole de Lyon : Villeurbanne, Saint-Fons, Vénissieux et le 8ᵉ arrondissement de Lyon. Prétextant des interventions techniques, il en profitait pour subtiliser les cartes bancaires et autres moyens de paiement de ses victimes, âgées de 72 à 99 ans.

Alertées par cinq plaintes et des témoignages concordants, les forces de l’ordre avaient lancé un mandat de recherche.

Interpellé, mais laissé libre

C’est après un accident de la circulation survenu à Villeurbanne le 3 janvier 2025 que le suspect a été interpellé par les policiers. Déjà connu des services de police, il a partiellement reconnu les faits en garde à vue. Malgré ces aveux, l’homme a été remis en liberté à l’issue de son audition, et sera convoqué ultérieurement devant le tribunal correctionnel pour répondre de ses actes.