Trafic de drogue : un réseau démantelé entre Lyon et Vénissieux, 128 000 euros et trois armes saisies

Tout commence le lundi 10 février 2025, lorsqu’une enquête est ouverte sur un possible réseau actif entre le quartier des États-Unis (Lyon 8e) et la commune voisine. Rapidement, les forces de l’ordre repèrent un individu multipliant les allers-retours entre les deux zones.

Le lendemain, alors qu’il quitte une maison de Vénissieux, ce suspect de 19 ans est contrôlé par les policiers. Son sac, dégageant une forte odeur de cannabis, attise l’attention des fonctionnaires qui y découvrent 2,5 kilos de résine de cannabis. L’homme est ainsi interpellé et placé en garde à vue.

Une perquisition est aussitôt menée dans la maison d’où il venait de sortir. Sur place, les policiers tombent sur un véritable stock de drogues : 15 kilos de résine de cannabis, 8 kilos d’herbe, 1,34 kilo de cocaïne, ainsi que près de 128 000 euros en numéraire.

Mais ce n’est pas tout. Deux armes de poing, un fusil d’assaut et des munitions sont également saisis, aux côtés de matériel de conditionnement et de découpe.

Sur place, un second individu de 21 ans est interpellé. Défavorablement connu des services de police, il est aussi placé en garde à vue.

Estimée à plus de 300 000 euros, la valeur des stupéfiants saisis illustre l’ampleur du trafic démantelé. Lors de leurs auditions, le plus jeune des suspects reconnaît les faits, tandis que le second nie toute implication.

Tous deux ont été présentés au parquet de Lyon le 14 février en vue d’une comparution à délai différé.