Près de Lyon : le contrôle de cette dépanneuse a pris une tournure inattendue

Le dimanche 26 janvier, les motocyclistes de la Brigade Motorisée de Brignais menaient un contrôle de vitesse sur un axe très fréquenté entre Pusignan et Jonage. Plusieurs automobilistes ont été surpris à rouler entre 122 et 135 km/h sur une portion limitée à 90 km/h. Parmi eux, un cas a particulièrement retenu l’attention des forces de l’ordre : une dépanneuse filant à 135 km/h.

Lors de son interception, le conducteur a expliqué être pressé pour un dépannage. Mais les choses se sont compliquées lorsqu’il a refusé tout dépistage d’alcoolémie. Face à son refus de se soumettre aux vérifications d’usage, le conducteur commençait à s'éloigner à pied du lieu du contrôle, obligeant les gendarmes à redoubler de vigilance. Pressentant une situation à risque, ils ont enclenché leurs "caméras piétons" avant de procéder à son interpellation, craignant qu’il ne tente de reprendre le volant.

L’homme s’est alors violemment rebellé, tentant de frapper les militaires et proférant des menaces. Un motocycliste a même été blessé à la main, avec une possible exposition au sang du mis en cause, précise ces derniers.

Placé en garde à vue, son agressivité n’a pas faibli. Il a continué à menacer les gendarmes, rendant son audition particulièrement tendue. Cette interpellation mouvementée s’est ainsi conclue devant la justice en comparution immédiate.

Grâce aux enregistrements des caméras piétons, les faits avancés par les gendarmes ont été confirmés, et le prévenu a été condamné à 9 mois de prison avec sursis, 200 euros d’amende et 8 mois de suspension de permis.

Les gendarmes victimes se sont constitués partie civile.