Zone à Trafic Limité, végétalisation, aires piétonnes… ce que les écologistes vont mettre en place sur la Presqu’île dès cet été

C’est avec pour objectif de toujours donner plus de place aux piétons et toujours moins aux véhicules à moteur thermique, que ce projet vise à piétonniser l’ensemble de la Rue de la République, à végétaliser et instaurer des aires piétonnes sur certains lieux précis et mettre en place une Zone à Trafic Limité s’étalant de Bellecour à l’Hôtel de Ville. "Notre priorité est d’apporter de la qualité de vie aux piétons" indique Grégory Doucet.

Une Zone à Trafic Limité sera donc mise en place entre Bellecour et l’Hôtel de Ville. Hormis les riverains, les artisans et commerçants et les véhicules de livraisons et de secours aucun véhicule ne pourra y accéder. Il faudra alors contourner cette ZTL si vous êtes en voiture par exemple.

C’est ensuite dans plusieurs lieux bien définis que des aménagements vont avoir lieu. Trois zones seront particulièrement modifiées. Le bas des pentes de la Croix-Rousse, côté Rhône et autour de l’Hôtel de Ville sont des lieux qui seront largement piétonisés et végétalisés dès cet été.

Même chose du côté de Cordeliers et notamment de la rue de la République qui sera piétonnisée et aménagée à partir de septembre 2025. La place des Cordeliers sera requalifiée et le secteur autour de la rue de la Ferrandière et de la rue Tupin sera végétalisé.

Enfin, le périmètre de la place des Jacobins et de Bellecour sera également transformé. Des trottoirs plus larges tout comme de la végétalisation sont prévus. Au total, ce sont près de 42 000 mètres carrés qui seront transformés sur l’ensemble de la Presqu’île.

La rue Grenette sera à l'avenir ouverte uniquement aux vélos et aux bus. Les automobilistes l’empruntant aujourd’hui devront demain contourner la ZTL par Perrache ou le tunnel de la Croix-Rousse.

"Valoriser le patrimoine de la Presqu’île, ses activités économiques et culturels" tels sont les objectifs des élus municipaux et métropolitains avec ce projet.

A noter que de telles modifications impliquent une réorganisation des transports en communs. D’ici 2025, les lignes C3, C13, C14 et C18 verront leur itinéraire modifié car elles traversent notamment soit la rue de la République qui sera dorénavant réservée aux piétons soit des aires piétonnes. A noter qu’une nouvelle ligne de bus sera créée passant notamment par Part-Dieu et l’Hôtel de Ville.

Le montant estimé de l’ensemble du projet est estimé entre 20 et 25 millions d’euros.

T.B.