Lyon : les députés Nupes réclament un "plan d’action contre les groupuscules d’extrême-droite"

Dans ce texte, signé de quatre députés du Rhône et destiné au ministre de l’Intérieur, les élus font d’abord état d’une "nouvelle attaque de militants de l’ultra-droite le samedi 26 novembre à Lyon lors de la manifestation contre les violences sexistes et sexuelles". Gabriel Amard, Idir Boumertit, Marie-Charlotte Garin et Hubert Julien-Laferrière assurent "avoir pu constater, dans les vidéos relayées sur les réseaux sociaux et confirmées par plusieurs témoignages, l’extrême violence des ces groupes cagoulés et armés notamment de matraques et de gaz lacrymogène".

Les députés ajoutent qu’il s’agit "de la quatrième fois en trois ans que de tels agissements ont lieu lors de manifestations féministes LGBTQIA+ à Lyon", et interpellent Gérald Darmanin : "nous vous avions déjà alerté sur cette situation lyonnaise par voie de questions écrites le 21 octobre dernier, suite à un défilé de ces groupuscules en plein centre-ville, scandant des propos racistes. Nous avions également demandé la fermeture des lieux dits "La Traboule" et "l’Agogé", ainsi qu’une enquête sur ces groupuscules". Mais, les élus du Rhône déplorent n’avoir eu, pour le moment, "ni réponse ni action", de la part du premier flic de France.

"Face à cette situation nous sollicitons un rendez-vous avec vous Monsieur le Ministre, pour échanger sur votre plan d’action de lutte contre les groupuscules d’extrême-droite et sa déclinaison à Lyon et dans le Rhône", concluent enfin les députés du Rhône.