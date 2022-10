Lyon : lancement de Renaissance Rhône ce samedi en présence de Stéphane Séjourné

Il va lancer Renaissance Rhône. Bien que la formation remplaçant La République en Marche existe depuis les législatives 2022, il n’a jamais été officiellement présenté aux militants locaux.

C’est à cette occasion que le secrétaire général du parti présidentiel va faire son sixième déplacement à Lyon dans la Maison des Associations du 4e arrondissement de Lyon.

Des échanges avec les militants et adhérents sont prévus à 14h30 et un temps plus informel où Stéphane Séjourné sera plus accessible suivra à 15h.