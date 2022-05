Législatives : quatre candidats dissidents exclus par Renaissance dans le Rhône

Le parti de la majorité présidentiel a décidé d’exclure 91 de ses adhérents qui se présentaient face aux personnes investies pour les élections législatives ou qui soutenaient publiquement d’autres candidats.

Parmi eux, on retrouve quatre aspirants députés du Rhône.

A Lyon, dans la 1ère circonscription du Rhône, Grégory Dayme est exclu de l’ex-République en Marche pour s’être présenté en dissidence face au député sortant Thomas Rudigoz.

Même sort réservé à Jean-Eric Sendè. L’ancien collaborateur parlementaire de Bruno Bonnell a décidé de se présenter à Villeurbanne alors que la 6e circonscription avait été laissée à Horizons, qui a investi Emmanuelle Haziza. L'éducateur sportif du Tonkin pouvait s'y attendre, puisqu'il avait déjà été directement visé sans être nommé par un communiqué de presse rédigé par Richard Ferrand, Edouard Philippe, François Bayrou et Stanislas Guérini. Les pontes d'Ensemble! rappelaient que la candidate officielle était bien l'ancienne élue villeurbannaise qui avait claqué la porte des Républicains en 2020.

Enfin, coup double dans la 7e circonscription de la députée sortante Anissa Khedher puisque Christine Bertin et Izzet Doganel subissent les foudres de Renaissance. La première est suppléante d’Alain Vachon et le second est candidat. Une punition sans conséquence pour Izzet Doganel, par ailleurs conseiller métropolitain, car il n’était déjà plus adhérent du parti depuis l’automne dernier.