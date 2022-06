Sacré Gégé !

Sa propre candidature, que ce soit sur la 2e ou 3e circonscription du Rhône avait été refusée par les instances de la majorité présidentielle. Ainsi que ses demandes pour des proches. Et ses demandes de nomination de son lieutenant Yann Cucherat au gouvernement n'ont pas non plus été prises en compte. Les ponts existent encore avec le Président de la République puisque Emmanuel Macron avait reçu l'ancien maire et quelques uns de ses amis pour une cérémonie de remise de décoration il y a quelques mois.

Gérard Collomb s'est alors posé la question d'envoyer alors des candidats dissidents dans un grand nombre de circonscriptions lyonnaises, notamment dans les 1ère et 4e circonscriptions, détenues par deux anciens de ses amis à qui il avait permis d'avoir l'investiture de la majorité présidentielle en 2017, devenus depuis ennemis mortels : Thomas Rudigoz et Anne Brugnera.

Mais il a dû renoncer faut de combattants motivés, peu nombreux étant ceux de son entourage à vouloir se jeter dans l'arène à l'exception peut-être de Grégory Dayme, ancienne tête de liste de David Kimelfeld et Georges Képénékian devenu plus proche aujourd'hui de l'ancien maire de Lyon et qui s'oppose donc au sortant Thomas Rudigoz dans la 1ère circonscription.

Et puis il y a par ci par là des anciens du parti présidentiel partis sans forcément demander le soutien de qui que ce soit.

Ce samedi matin le dynamique ancien LREM Izzet Doganel, parti en candidat indépendant de centre-gauche dans la 7e circonscription, a eu la surprise pendant un moment de campagne de voir débarquer Gérard Collomb au marché. Un Collomb qui l'a assuré de son soutien avant de demander une photo à l'impétrant au siège de député.

Et de lui dire "Moi je viens soutenir tous les dissidents".

Même donc en l'occurrence quand ils se présentent face à ses propres amis : Anissa Khedher la candidate officielle Renaissance et députée sortante de la circonscription avait été un soutien de Gérard Collomb pendant la dernière campagne métropolitaine.

Sacré Gégé !

