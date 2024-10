Lucie Aubrac pour remplacer l’Abbé Pierre sur la Fresque des Lyonnais ?

Alors que la Ville de Lyon a choisi de débaptiser la place Abbé-Pierre dans le quartier de la Duchère, dans le 9e arrondissement, la question de sa présence sur la Fresque des Lyonnais reste en suspens. Les élus écologistes ont souhaité constituer un comité citoyen pour trancher, ne pouvant pas décider seuls du retrait de l'Abbé Pierre. Ce comité se penchera sur les noms et représentations problématiques dans l’espace public de la capitale des Gaules.

"On a écrit au maire de Lyon, il n’a même pas eu la correction de nous répondre ! Le maire a décidé de faire avancer les choses en mettant en place une concertation citoyenne. Pourquoi mettre en place une concertation sur cette question ? Est-ce que les personnes qui ont été violées ont eu une concertation ? Il n’y en a pas eu. Les révélations sur l’Abbé Pierre datent du mois de juillet, et on est fin octobre. Un peu de respect pour les victimes !" s’exprime Arnaud Gallais, cofondateur de Mouv’enfants et ancien membre démissionnaire de la CIIVISE (Commission Indépendante sur l’Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants).

Le maire de Nancy, Mathieu Klein, a décidé lui de retirer la plaque en hommage à l’Abbé Pierre, accusé de viol, sans passer par une concertation citoyenne.

"Il a simplement enlevé la plaque parce que cela lui paraissait évident, et nous demandons que cela aille aussi vite !" développe-t-il.

"Il y aurait pas mal de personnes qui pourraient figurer sur cette fresque, mais nous avons proposé Lucie Aubrac pour remplacer l’Abbé Pierre. C’était une résistante lyonnaise qui a honoré la ville de Lyon, et il est étonnant qu’elle n’y soit pas déjà. De plus, c’est une femme, ce qui permettrait d’augmenter le nombre de femme sur la fresque, où l’on ne compte que 4 femmes pour 36 hommes. Je pense qu’il y a un peu plus de 4 femmes qui ont honoré la ville de Lyon", conclut-il.