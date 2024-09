Près de Lyon : la commune de l'enfance de l'Abbé Pierre annule un projet de vitrine mémorielle

Et notamment Irigny, où Henri Grouès a passé une partie de son enfance dans une belle maison du quartier du Vieux-Port.

La maire de la commune Blandine Freyer a annoncé qu'après avoir pris connaissance des nombreuses accusations d'agressions sexuelles dont fait l'objet l'Abbé Pierre, décédé en 2007, le projet de vitrine mémorielle à son effigie a été abandonné. "Le principe et la symbolique de la solidarité et de l’entraide, si importants pour notre commune et ses habitants, ne doivent plus être associés au nom et à l’image de cet homme", a commenté l'édile.

Au prochain conseil municipal, la question se posera de savoir quoi faire des autres hommages rendus à l'Abbé Pierre à Iriginy, puisque la ville compte une stèle, une fresque et une place à son nom....

A Lyon aussi, la question risque de se poser rapidement de faire disparaître ou non l'Abbé Pierre de la Fresque des Lyonnais, ou de renommer la place du 9e arrondissement.