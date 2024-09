Révélations sur l'abbé Pierre : le Vatican était informé depuis 2007 

Les révélations autour de l'abbé Pierre, figure emblématique de la lutte contre la pauvreté, prennent une nouvelle dimension.

Alors que de nouveaux témoignages continuent de surgir, le pape François a récemment confirmé que le Vatican avait été informé dès 2007 des accusations de violences sexuelles portées contre l’abbé Pierre, mort la même année.

En effet, interrogé à ce sujet par des journalistes, le pape François a déclaré que le Vatican avait pris connaissance des accusations "certainement après [s]a mort". Il a également précisé qu'il n'était pas en mesure de confirmer si des informations avaient circulé avant cette période. Cette révélation fait écho à une série de témoignages, au nombre de 17 à ce jour, qui accusent l’abbé Pierre de viols et d'agressions sexuelles.

L’ecclésiastique, décédé en 2007, avait acquis une stature morale considérable en France et dans le monde grâce à son engagement en faveur des plus démunis, notamment à travers le mouvement Emmaüs.

Le débat reste par ailleurs vif dans des villes comme Lyon, ou on se demande : que faire des hommages et symboles autour de l'Abbé Pierre ? Or, cette polémique dépasse les frontières locales et soulève de nouvelles questions sur la transparence au sein de l'Église et la gestion des affaires de violences sexuelles en son sein.